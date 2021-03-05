15 مليون دينار إيرادات «كامكو إنفست» من الرسوم والعمولات

مال وأعمال

أعلنت «كامكو إنفست»، عن بياناتها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020. فقد حققت الشركة خسائر صافية بلغت 2.7 مليون دينار (خسارة السهم 7.85 فلوس) مقابل أرباح صافية بقيمة 3 ملايين دينار في العام 2019 (بربحية سهم 12.47 فلساً). وتأثرت النتائج المالية بخسائر غير محققة وبجائحة فيروس كورونا التي اسفرت عن تعطيل الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة والاقتصاد منذ مارس 2020. كان لتباطؤ الأعمال منذ مارس 2020 تأثير سلبي على ايرادات الرسوم والعمولات الذي انخفض بنسبة 21.4% مقارنة بعام 2019 ليصل إلى 15 مليون دينار في عام 2020. وعلى الرغم من التحديات غير المسبوقة والمناخ السلبي وتباطؤ الأعمال إلا أن الشركة استمرت في تقديم الخدمات للعملاء دون انقطاع وقامت بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام 2019 بقيمة 1.7 مليون دينار في شهر يونيو 2020.

ففي نهاية ديسمبر 2020، بلغ إجمالي الأصول المدارة 3.9 مليارات دينار (12.9 مليار دولار) وواصلت صناديق الأسهم والمحافظ المدارة تحقيق أداء فاق أداء مؤشرات القياس الخاصة بها وتم حصول ثلاثة صناديق تديرها الشركة على جوائز من ريفينيتيف ليبر لعام 2020 تقديراً لأدائها المميز والمستمر.

ونجحت الشركة في استقطاب أكثر من 623 مليون دولار استثمارات في عدد من المنتجات والصفقات وتوزيع حوالي 49 مليون دولار للعملاء (توزيعات رأس المال والدخل) كما تم شراء عقارات مدرة للدخل في الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة ليرتفع حجم الأصول العقارية المدارة إلى أكثر من 1.1 مليار دولار، كما تم التخارج بنجاح من استثمارين عقاريين في الولايات المتحدة الأميركية لصالح العملاء بعوائد فاقت العوائد المستهدفة. وقال فيصل صرخوه، الرئيس التنفيذي: «لقد تأثرت النتائج بخسائر غير محققة، ونحن في وضع جيد يُمكِننا من الاستفادة من الأداء الإيجابي للسوق والتعامل مع الظروف غير المتوقعة في حال استغرقت عودة الحياة إلى طبيعتها وقتاً أكثر من المتوقع. وعلى الرغم من الظروف الاقتصادية والتشغيلية الصعبة، فقد تمكنا من تعزيز مركزنا المالي من خلال تعزيز أصولنا السائلة وتخفيض إجمالي التزاماتنا وترشيد المصاريف التشغيلية والأهم من ذلك الحفاظ على مستوى الدخل المتكرر القائم على الرسوم». وأضاف: «لقد تمكنا من توقيع عقود جديدة وإنهاء عدد من الصفقات بنجاح واستقطاب عملاء جدد. لقد قمنا أيضاً بتسريع وتيرة التحول الرقمي مع ضمان استمرارية أنظمتنا وعملياتنا الحالية بالعمل عن بُعد وخدمة عملائنا. سنواصل مراقبة الاتجاهات الجديدة والتغيرات السلوكية التي ستؤدي حتماً إلى صياغة معايير جديدة وفرص استثمارية بعد التغلب على الأزمة الحالية».

