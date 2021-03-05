«المتحد»: 20 رابحاً في سحبي «الأسبوعي» و«الأفضلية»

مال وأعمال

قام البنك الأهلي المتحد يوم الأربعاء الماضي بإجراء السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، حساب السحب على الجوائز الإسلامي الأول في الكويت، وقد أسفر السحب عن حصول 20 فائزا على 1000 دينار لكل منهم وهم: فاطمة محمد هادي، ونهار تريحيب الديحاني، وأحمد حامد بوعركي، وعادل عبد الله الدغيشم وكانثيلاثا ويرابولي موهانديراماجي، وناصر محمد المضف ومحمد مناحي العصيمي، وفرج الله يداللهي، وأحمد عبدالله الشرقاوي، وصالح أحمد حسن، ووضحة مطلق الهاجري، ومحمد عبدالسيد محمد، وحسين حسن سلمان، وريم سالم العنزي، وأميرة عبدالحميد القلاف، وهند إبراهيم عبدالعزيز، وورثة المرحوم خالد محمد الياسين، وتوكاكز لازلو، وأسلم علي روماني، ووفاء محمد الأربش. كما قام البنك الأهلي المتحد يوم الأربعاء الماضي بإجراء سحب الأفضلية على جوائز الحصاد الإسلامي وأسفر السحب عن حصول الرابح عبدالله عبدالعزيز الدوسري على 25 ألف دينار.

