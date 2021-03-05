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مال وأعمال

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الاستثمار في الذهب على القمة خلال 2021


تشهد أسعار الذهب تذبذباً قوياً منذ الأشهر الأخيرة من العام الماضي، بعدما قفزت فوق الألفي دولار في شهر أغسطس من العام الماضي، لتهبط في 2 مارس إلى 1706 دولارات، محققة خسارة بحوالى 300 دولار خلال مدة لا تتعدى 6 أشهر. تؤثر الكثير من العوامل بسعر الذهب. ففي ظل زيادة الحديث عن التعافي الاقتصادي مع انتشار لقاحات «كورونا» وتراجع الإصابات في عدد من البلدان الكبرى، يرتفع الطلب على الدولار والأسهم، وتتزايد الرغبة في المغامرة لدى المستثمرين، متخلين عن ملاذهم الذهبي الآمن. إلا أن المحللين يعولون على حزم التحفيز الضخمة التي تُضَخّ في الاقتصادات لمعالجة تداعيات «كورونا»، ما قد يؤسس لبيئة تضخمية تدفع المستثمرين مجدداً نحو الذهب تحوطاً من ارتفاع الأسعار.


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