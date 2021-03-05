قرية حليمة السعدية التاريخية.. شاهد على العطاء الإنساني

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تعد قرية حليمة السعدية في ديار بني سعد جنوب شرق محافظة الطائف احد اهم المواقع التاريخية والأثرية التي تزخر بها المملكة العربية السعودية وتبعد عن محافظة الطائف حوالي 60 كيلواً متراً تقريباً جنوب شرق محافظة الطائف وفي وادي الشوحطة ببني سعد جنوب شرق محافظة الطائف تقع قرية حليمة السعدية مرضعة الرسول صلى الله عليه وسلم والتي حضنته حيث أمضى في تلك القرية والتي لم يتبق منها سوى بعض الآثار التي تدل على عظمة المكان واهمية الزمان.

حيث أضحت آثار تلك القرية وأطلالها التاريخية الأثرية مقصداً للعديد من السياح من مختلف دول العالم الاسلامي. إن بني سعد تضم العديد من القرى والتي تزيد عن 371 قرية منها قرية الدهاسين الذويبات التي بنيت على انقاض قرية حليمة السعدية والتي نشأ وتربى فيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث عمَّ أهلها الخير والبركة طيلة إقامته صلى الله عليه وسلم فيها بعد أن كانت قد أجدبت الاراضي كما قالت حليمة السعدية عندما ذهبت تلتمس الرضعاء في مكة وعادت بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى ديار بني سعد لفصاحة أهلها ونقاء هوائها.

وقد قال صلى الله عليه وسلم «وأنا من قريش واسترضعت في بني سعد بن بكر». وكما يقول صلى الله عليه وسلم «من أين يأتيني اللحن وأنا من قريش ونشأت في بني سعد بن بكر» أو كما قال صلى الله عليه وسلم ، وقد أرضعته حليمة بنت أبي ذؤيب عبدالله بن الحارث بن شجنه بن جابر بن رزام بن ناصرة بن فصية بن سعد بن بكر بن هوازن وشرفت بني سعد بهذا الشرف العظيم على سائر هوازن .

وقرية حليمة السعدية معلم تاريخي ثابت وتقع على أكبر أودية الذويبات وتعرف قديماً وما تزل باسم «قرية الشوحطة» وتزخر بعدد من الرسوم والنقوش الصخرية التي تعود لحقبة ما قبل الإسلام وبعده.

