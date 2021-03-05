متحف ابن دحيّم.. التاريخ في 9 آلاف قطعة أثرية

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في الجزء الجنوبي الغربي من المملكة العربية السعودية بمحافظة سراة عبيدة التابعة لمنطقة عسير وبالتحديد في قرية وادي العمل بالجهة الشرقية من المحافظة برزت هواية المواطن - حسين بن دحيّم القحطاني في جمع التراث القديم من خلال متحف أطلق عليه، «متحف ابن دحيّم التراثي «المسجّل لدى وزارة السياحة، حيث تم افتتاحه بتاريخ 19-9-1439هـ من قبل محافظ سراة عبيدة محمد بن سعيد بن جزوا الدوسري ويضم قاعة كبيرة بمساحة تقدر بـ 862 متراً مربعاً تحتوي على قرابة 9000 قطعة أثرية ومخطوطات قيّمة تجاوزت 100 عام.

بدأ المتحف في لوحة تحتوي على إنجازات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة عسير.

بالإضافة لوجود شاشة عرض لأبطال الحد الجنوبي من شهداء ومصابين ومعلومات عنهم. المتحف يتكون من مجموعة قيّمة من الأدوات التاريخية المختلفة التي تحكي عن الماضي وتراث أهالي المنطقة، في حين تنوعت طرق العرض ما بين المعروضات المحفوظة في الدواليب والأرفف، ووضعت بعض القطع الأثرية ثقيلة الوزن على الأرض.

ويحتوي المتحف على أسلحة قديمة كالبنادق بأنواعها والشلفاء والرمح والعجراء والمشعاب والمحبالة والفخ الذي كان يستخدم في صيد الحيوانات المفترسة، بالإضافة إلى بعض الملابس القديمة «الرجالية والنسائية» وبعض الحلي وأدوات الزينة التي استخدمتها النساء قديما، كما توجد أدوات الخياطة والأدوات جلدية كالقرب والنطع الذي كان يحمل فيه الطفل أثناء السفر.

ويلفت نظر الزائر لهذا المتحف التاريخي الأدوات النحاسية التي كتب عليها بعض الكتابات والزخارف الإسلامية متمثلة في بعض الأواني المنزلية كالقدور ودلال القهوة والشت لحفظ الفناجيل وقت السفر، ناهيك أيضًا عن مجموعة من العملات النقدية الورقية والمعدنية التي تحكي حقباً مختلفة من السنين، بينما في الجانب الآخر تجد الأدوات الزراعية التي كانت تستخدم قديمًا مثل: العيبة، بالإضافة إلى مجموعة تلفونات تحكي تطور التلفون عبر الحقب المختلفة، كما لا يخلو المتحف من الكتب القديمة في العلوم والأدب والقصص.

وبعد التوسعة الجديدة للمتحف تمت إضافة الكثير من المقتنيات الأثرية للمتحف مثل البير ، الطاحون ، الفصل الدراسي، المطبخ التراثي، غرفة النوم القديمة. وقدّم صاحب متحف بن دحيّم التراثي دعوة عامة لجميع المواطنين والمقيمين لزيارة المتحف والتعرف على مقتنياته وما يتضمنه من تاريخ قديم عن المنطقة بصفة خاصة والمملكة بصفة عامة، عبر ما يحتويه من معروضات ومخطوطات تاريخية.

وأمنيته أن يتم توفير موقع مهيأ لعرض المقتنيات المتوافرة لديه ويكون الإقبال من الأهالي والزوار بشكل أكبر.

