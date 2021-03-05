الدراجات البخارية.. هواية ثمنها غالٍ

مال وأعمال

بين الهواية والعشق تنتشر الدراجات البخارية في الكويت فعشاقها من مختلف الاعمار والمستويات رغم ان أسعار بعض انواع الدراجات النارية تتفوق على أسعار سيارات فخمة ومن طرازات معروفة.

فعلي شارع الخليج نري الكثير من قائدي الدراجات البخارية وخاصة في الاجازات والعطلات يسيرون في مجاميع للترفيه والاستعراض بشكل غاية في التوازن والسرعة، فمحترفو ركوب الدراجات البخارية يعتبرون قيادة السيكل فرصة حقيقية للتواصل مع الطبيعة بعيدا عن الحواجز التي تصنعها وسائل المواصلات الأخرى.

فكثيرا من عشاق الدراجات البخارية يفضلون استخدامها خاصة في فصل الشتاء والربيع بعيدا عن قيادة السيارات ولا يوجد سن محدد لها وتختلف أسعار الدراجات باختلاف الهدف من شرائها، سواء كان للهواية أو للتنزه أو السفر.

ويرى خبراء الدراجات البخارية ان غالبية هواة ومحترفي ركوب الدراجات من اصحاب الشخصيات الحرة والذين لا يحبون اي حواجز شخصية وعاشقون للمغامرة في أي وقت مع حرية الحركة للذهاب في المناطق الطبيعية واتخاذ طرق لا تستطيع السيارات ان تسلكها بسبب ضيق الطريق أو وعورة الأرض.

ويدعو خبراء الدراجات البخارية هواة السيكل اختيار السيكل المناسب لهم عند الجلوس، ويكونون قادرون على تثبيت أقدامهم على الأرض دون الحاجة إلى وضع أطراف أصابع القدم و تكون عناصر التحكم في متناول اليد وان يختاروا الطراز الذي يسهل عليم تشغيله وإيقافه و ألا يكونوا مصابين بأحد الأمراض التي تؤثر على اتزانهم، مثل أمراض الأذن أو أمراض أخرى مزمنة قد تعرضهم لفقدان الوعي واستخدم معدات السلامة، مثل الخوذة والقفازات والسترات طوال الوقت ومتابعة الصيانة الدورية والحالة الفنية باستمرار.

ويقول مدير العمليات في شركة «هارلي ديفيدسون» مارلون اتش دلما ان العملاء الجدد قبل شراء السيكل يكونون قرأوا وبحثوا كثيرا لاختيار السيكل مناسب لهم بعكس العميل القديم فيكون لديه خبرة وبالتالي فهو يحضر لشراء موديل احدث او اكبر وبالتالي يكون دورنا مساعدة العميل لاختيار ما يناسبه وفقا للباكدج المادي المحدد من العميل خاصة ان لدينا جميع الموديلات التي تناسب الجميع .

واضاف اننا في هارلي ديفيدسون نساعد العملاء على اختيار السيكل المناسب له وفقا لجسمه ووزنه وطوله وعلى هذا الاساس اوجه لشراء الانسب له، خاصة ان هناك انواعاً كبيرة لا يصلح ان يقودها المبتدئون وذلك في التحكم في السيكل والاشارات وبالتالي نقدم النصيحة والتوجية بالنوع الذي يناسبه.

واشار دلما الى ضرورة ان يكون هناك علاقة هرمونية بينهما والشعور بالراحة في وضعية الجلوس، وضرورة اختيار الدراجة المتوافقة مع ذوق العميل وهو يمسك السكان ولا يكون بعيد عنه او مايل به.

ومن جانبه قال احمد شعبان بائع في شركة «هارلي ديفيدسون» ان جميع موديلات الهارلي ديفيدسون مهمة لدينا هناك دراجات بمحركات صغيرة 883 سي سي وتصل لغاية 1917.2 سي سي ، ولدينا موديلات السبوستر، السوفتيل للتجول داخل المدينة والتي تتضمن FAT BOY أحد أيقونات دراجات «هارلي- ديفيدسون»، كما لدينا موديل التورينج مخصص ومُجهز للرحلات الطويلة والسفر لمسافات بعيدة ومن الدراجات الأكثر راحة مع العديد من الوظائف، والتريك ذي ثلات إطارات للاستمتاع بالسفر والامان الاكثر وهذا النوع يتم تصنيع 500 سيكل سنويا ويتم تسويقهم على مستوى العالم ويكون له رقم او كود، وأخيرا الجيل الجديد من الدراجات الكهربائية .

وحول امكانية تصنيع سيكل بمواصفات خاصة اوضح شعبان انه لا يوجد لدينا ذلك الامر لان المصنع يقوم بتصنيع استدنر خاصة للموديلات الجديدة الخاصة بالصحراء والطرق الجبالية ولكن يمكن تعديل السيكل من خلال اضافة اكسسوارات وفقا لذوق العميل.

وحول عمليات الصيانة أشار الى ان الورشة لدينا تقوم بكافة انواع الصيانة لمدة عامين او 8 الاف كيلو متر صيانة مجانية من تاريخ الشراء .

وأكد شعبان ان الكويت سوق كبير للسيكل ومفتوح وهناك منافسة في السوق المحلي ولكل نوع مزايا ولكننا في «هارلي ديفيدسون» نوفي خدمات خاصة لعملائنا من خلال اصدار رقم لكل صاحب سيكل من هارلي، وهذا الكارت يسمح باستخدامه محليا ودوليا في جميع مراكز هارلي حول العالم ويكون له خصم يصل إلى 10% في جميع وكالات هارلي حول العالم.

واشار الى ان هواية قيادة الدراجات النارية لا ترتبط بسن محددة فكل شخص مهما كان عمره يمكنه ركوب دراجة «هارلي ديفيدسون» في إطار اتباع قانون البلد، حتى الأطفال يمكنهم ركوب دراجة هوائية صغيرة من صنع «هارلي ديفيدسون»، لافتا الى ان النساء دائما يختارون الدراجات الصغيرة للتمكن من التعامل معها بعكس الرجال فلهم حرية الاختيار أي نوع من الدرجات «الهارلي – ديفيدسون» وعن اثار الجائحة على حركة بيع الدرجات النارية اوضح شعبان انه من المؤكد تأثرنا بشكل عام، ولكن نحن نعمل على أن نلبي احتياجات العملاء دائما.

وعن أسعار الدرجات النارية قال شعبان ان أسعار درجات «هارلي – ديفيدسون» تبدأ من 3999 ديناراً إلى 19950 ديناراً وللعميل اختيار ما يناسبة ، مشيرا إلى ان تعدد فرق الهواة لقيادة الدراجات النارية في الكويت انعشت السوق وساعدت في الحصول على المزيد من العملاء وعن أهم مشاكل الدرجات النارية للهواة في الكويت اكد شعبان ان الطرق تعد من واحدة من اهم شكاوى عملائنا بالإضافة إلى أن قائدي السيارات لا تولي اهتماما للدراجات النارية على الطريق. وعن أفضل أوقات رياضة وهواية الدراجات البخارية اشار شعبان الى ان البعض يقودون الدراجات «هارلي – ديفيدسون» طول السنة ولكن تكثر بفصل الشتاء والربيع، موضحا أن هناك جروباً اصلياً لعملاء هارلي بالاضافة إلى جروبات الماكس والذي يضم مختلف انواع السكل، كما توجد جروبات انترناشونال والتي تضم قائدي السيكل من مختلف دول العالم.

