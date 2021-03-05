السدحان: حريص على أن أتمكن من الشخصية المطلوبة

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أكد الفنان القدير عبدالله السدحان ان مسلسل شليوي ناش الذي يصوره حاليا في الكويت تعتبر التجربة الثانية له في الكويت بعد ان قدم كسرة ظهر في شهر رمضان الماضي ويتعاون فيه مع عدد من النجوم ومنهم يعقوب عبدالله ولطيفة المجرن وعبدالإمام عبدالله ومحمد العجيمي ومرام البلوشي واخرين وهو من تأليف عبدالله السعد ومن إخراج عيسى ذياب.

وعن الشخصية التي يقدمها في العمل قال: أطل على الجمهور من خلال شخصية شيلويح وصديقه ناشي الذي يقدمه الفنان يعقوب عبدالله وبصورة عامة نحن صديقان متوسطا الحال ونتعرض للكثير من المواقف الاجتماعية منها التراجيدي ومنها الكوميدي ولكن يغلب عليه طابع كوميديا الموقف وبشكل عام يسلط العمل الضوء على العلاقات الاجتماعية الجميلة في حقبة السبعينيات ورغم المصاعب وظروف الحياة فإن النقاء والصفاء يبقيان الحالة المسيطرة على الإنسان في هذا العصر.

لايت كوميدي

واضاف قائلا : العمل يميل الى جانب اللايت كوميدي من خلال بساطة المشاهد والشخصيات وكنت متخوفاً من الاسفاف والشخصية التي تشاركني العمل من خلال شخصية يعقوب عبدالله الذي اصبح بيني وبينه تناغم جميل فهو انسان هادئ وخلوق ولا اقلل من الاخرين المشاركين وهي توليفة جميلة.

وعن تصنيف العمل قال: الاحداث والظروف فرضت عليه ان يكون في هذا التصنيف ولكن هي تجسد المعاناة ومن يجمع تلك الشخصيتين هو الفقر والطيبة والاخلاق والانسانية والامانة وبعض هذه الصفات مفقودة نوعا ما في هذا الوقت ومع هذه الشخصيتين توجد هناك شخصيات اخرى مكملة ونتمنى ان يلقى النجاح.

واما عن الاختلاف بين كسرة ظهر وشليوي ناش قال : لم يختلف على شي كثير ولكن في التجربة الاولى يجب ان يكون لها محاذير من ناحية التعامل مع الطواقم الفنية وليس كمنتج وهي تجربة فنية وفقنا من خلالها إلى تقديم عمل مميز.

اسماء مركبة

وعن اختيار اسم العمل قال: اعجبني هذا الاسم لسبب معين لان غالبية اسماء الاعمال الدرامية أصبحت اسماء مركبة ولكن عندما يكون هذا الاسم مستمد من العمل نفسه وايضا اذا كتب لها العمل النجاح فانه سيبقى للاسم شأن ويرسخ في الاذهان. وعن اختياره لنوعية العمل سواء الكوميديا والتراجيدي قال: هذا الامر يحكمه النص فانا ممثل ومن خلال الشخصية اقدم ما عندي سواء كان كوميدي او غيره مثل التراجيدي والممثل عادة يجيد هذين الجانبين حسب القدرات المتوفرة لديه فاذا كان قادرا على تقديم تلك الشخصية مع الاضافات التي تساعد على ظهور الشخصية وبدوري انا حريص على ان أتمكن من الشخصية المطلوبة قبل تقديمها.

الخروج عن النص

وبسؤاله اذا يخرج عن النص في الأعمال قال: لا اخرج عن النص الا اذا كانت هناك مساحة وبالذات الكوميديا فاذا كانت هناك شخصية في نفس المشهد يعطي هذا التناغم وانطلاقة في تقديم الفنان ما لديه خاصة انني ارى ان كوميديا الموقف هي الأجمل وليس الكوميديا اللفظية.

واما عن علاقته مع السوشل ميديا قال: من خلال السوشل ميديا أتواصل مع الجمهور وهي محاولة ان اكون معهم بشخصيتي الطبيعية وليس معنى ذلك ان كل حدث يجب ان يصور ويراه الجمهور لان هناك احداث معينة احب ان يراها الجمهور معي.

الأعمال الدرامية

وتطرقنا الى سبب تأخره في المشاركة في الاعمال الدرامية في الكويت قال: لم تكن متأخرة بقدر ما كان لدي التزام مسبق او ارتباط في عمل اخر وبالتالي لا استطيع ان اكون ضمن العمل الدرامي الكويتي وانا مثل أي فنان اخر اذا عرض علي نص مناسب فانني أوافق خاصة ان وجود أكثر من عمل في موسم واحد سواء في الكويت او السعودية يمثل صعوبة اذا في كانت في نفس الوقت.

