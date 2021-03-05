إضاءة برج خليفة بصور إليسا

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نشرت الفنانة اللبنانية اليسا تغريدة تضمنت صوراً لبرج خليفة وقد أضيء بصورها وعلقت بالقول: يحدث الآن، «ويأتي ذلك للإعلان عن البودكاست الخاص بها الذي انطلق يوم 10 فيراير الماضي على تطبيق نغامي. واحتفالاً بإدراج أنغامي في بورصة ناسداك بنيويورك بعد اندماجها مع شركة «Vistas Media Acquisition Company». وبهذا تكون اليسا أوّل فنّانة عربيّة تُطلق البودكاست مؤلف من مجموعة حلقات تشارك من خلالها قصصًا عن حياتها وتجاربها، عن ماضيها وحاضرها، إضافةً طبعًا إلى تفاصيل حول مسيرتها الفنّية. ومن المقرر أن يتضمّن 12 حلقة تُبَثّ كل أربعاء. وتروي إليسا في هذه الحلقات ذكريات الطفولة والكثير عن صداقاتها وعلاقاتها الإنسانيّة، إضافةً إلى التحديات التي واجهتها خلال رحلتها الغنائية، كما تبوح بأمور لم يسمعها الناس من قبل.