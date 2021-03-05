وصفات لتخفيف ألم الحروق في المنزل

مرأة

1 - علاج الحروق بالدقيق

من أفضل الوصفات الطبيعية الفعالة في علاج آلام الحروق وتهدئتها هي استخدام الدقيق الابيض ووضعه على منطقة الحرق مباشرة فهو يساعد على تخفيف الالم والاحمرار ويخفض من حدة الالتهاب الناتج عن الحرق. يمتلك الدقيق القدرة الكبيرة على تعقيم الحرق وتطهيره وحمايته من التلوث.

لذلك عند الاصابة بالحرق مباشرة قومي بوضع القليل من الدقيق على المكان المحترق وخلال دقائق سوف تتفاجئين باختفاء الألم. قومي بعد ذلك ضعي كيس من الدقيق في المبرد ثم ضعيه على الجلد لمدة ربع ساعة لكي يتم ازالة آثار الحرق.

يستخدم الحليب البارد كمركب طبيعي في علاج ألم الحروق وتسكين الألم.



2 - علاج الحروق بالعسل

أما العسل فهو من أهم العلاج الطبيعي الذي يعتبر تأثيره أقوى بكثير من تأثير المضادات الحيوية والأدوية الطبية التي تعالج مشكلة الحروق.

ذلك لأنه يحتوي على المزيد من المواد والعناصر والمركبات الطبيعية التي تعمل كمضاد للبكتيريا والفطريات التي تقوم بتلوث الحرق. يحد من انتشار العدوى في منطقة الحرق. يعد العسل من المرطبات الطبيعية التي تسهم في تخفيف الالم وتسكينه ويقوم بدوره في علاج الالتهابات والاحمرار ويخفض من حدة الورم الناتج عن الحروق.

يعمل العسل على التئام الحروق بشكل سريع ويساعد على شفاء الجلد ويخفف من آثار الحرق عن طريق تجديد أنسجة جديدة مكان الجلد المحترق. قومي بوضع العسل على المنطقة المصابة بالحرق ومرري عليها برفق شديد واتركيه حتى يجف وكرري ذلك حتى ينتهي الألم.

3 - علاج الحروق بمعجون الأسنان

من الوصفات الطبيعية المذهلة والتي تأتي بنتائج فعالة على الفور هو استخدام معجون الاسنان على موضع الحرق وخاصة معجون الأسنان الذي يحتوي على نكهة النعناع فهو يمتلك فاعلية ساحرة في تسكين الألم وتهدئة الاحمرار والالتهاب الناتج عن الحروق.

بالاضافة الى ذلك فقد يساعد معجون الأسنان على التئام الحروق وازالة الألم بشكل فعال. لذلك عندما تتعرضين لأي حرق بسيط قومي فورا بوضع المنطقة المصابة تحت المياه الباردة. قومي بتجفيفها بمنشفة نظيفة برفق شديد ثم بعد ذلك قومي بوضع القليل من معجون الأسنان على موضع الحرق لمدة ساعة وسوف يهدأ الألم.

4 - علاج الحروق بأكياس الشاي الأسود

بينما هذه الطريقة وهي أكياس الشاي الأسود فقد تساعدكِ أيضا على التخلص من ألم الحروق وازالة الاحمرار والالتهاب المؤلم بشكل سريع. يمتلك الشاي الأسود بعض الأحماض الطبيعية التي تساعد في تقليل درجة حرارة الجلد المصاب بالحرق من أهمها حمض التانيك.

فهو يتعامل بشكل فعال مع منطقة الحرق ويقلل من الشعور بالألم. لذلك عند الاصابة بالحرق من الماء أو الزيت الساخن أو لمس أي اناء ساخن.

فعليكِ فورا بوضع كيس من الشاي الأسود في كوب من الماء البارد لمدة ثانية ثم بعد ذلك يوضع كيس الشاي على المنطقة المحترقة ومن ثم قومي بربطها بشاش طبي.

