فوائد المورينجا الصحية

مرأة

المورينجا هي شجرة الغذاء والدواء، وتوصف بالشجرة الطبيبة، لأنها متعددة الفوائد الصحية على الجسم.

نبات المورينجا هو عبارة عن أوراق وزهور تتميز عن غيرها بأن كل جزء منها له العديد من الفوائد المنفصلة عن بعضها. فهناك فوائد لزهور المورينجا، وفوائد أخرى لبذورها، وأخرى لزيتها، وجميعها مكونات غذائية صالحة للأكل. لنبات المورينجا العديد من الاستخدامات، سواء كانت في الطهي، أو في صناعة الأدوية والمستحضرات التجميلية. نبات المورينجا له قيمة غذائية عالية جدا، فهو غني بالفيتامينات والبروتينات.

للأم المرضعة

من أهم ما يميز نبات المورينجا أنه يفيد صحة الأم المرضعة بشكل كبير، حيث إن الأم بعد فترة الولادة والنفاس تحتاج الى أن تتناول كميات مضاعفة من الأطعمة المفيدة والمهمة، وهذا من أجل صحتها وصحة جنينها. من أهم ما تحتاجه الأم خلال فترة الرضاعة هي زيادة كمية الحليب، حتى يمد الطفل بالفيتامينات والكالسيوم. المورينجا هو النبات الممتاز الذي يستخدم لهذا الغرض، نظرا الى أن له قدرة عالية لادرار حليب الأم بفاعلية كبيرة وذلك من خلال دوره في زيادة هرمون البرولاكتين.

الكبد والكلى

من الفوائد الصحية لنبات المورينجا أيضا هو أنه يساعد على تنشيط وظائف الكبد والكلى، ويعمل على حمايتهما من التعرض للاصابة بالالتهابات التي تسبب تدهورا وخللا في وظائفهما. يعد هذا النوع من النباتات علاجا فعالا للقضاء على التهابات وتليف الكبد. كما أن أوراق المورينجا تعمل بشكل كبير على تنظيف الكليتين من الحصوات، لأنها تساعد في الحد من الأوكزالات الموجودة في الجسم، التي تؤدي الى حصى الكلى.

صحة الأوعية الدموية

تساعد المورينجا أيضا في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية وذلك نظرا لاحتواء بذورها على العديد من المعادن والعناصر الغذائية المهمة التي تعزز من صحة عضلة القلب، وتعمل على تقوية ضخ الدم الى باقي أعضاء الجسم. تساعد المورينجا على توسيع الأوردة والأوعية الدموية بنسبة كبيرة، ما تقلل من خطر الاصابة بانسداد الشرايين. كما أن نبات المورينجا يقلل من تلف خلايا القلب نظرا لاحتوائه على مواد مضادة للأكسدة. ليس هذا فقط، بل ان المورينجا تساعد بنسبة كبيرة على تنظيم مستويات ضغط الدم، وتخفض من معدلات الكوليسترول الضارة بالدم.

علاج هشاشة العظام

لأن نبات المورينجا من المصادر الغذائية الغنية بمعدن الكالسيوم، اذا فهو من أكثر النباتات المعالجة لمرض هشاشة العظام. يقوي المورينجا عضلات المفاصل والعظام وذلك لاحتوائه على أربعة أضعاف من الكالسيوم الذي يوجد في الحليب. تحتوي المورينجا أيضا على نسبة كبيرة من الفيتامينات، من أهمها فيتامين د المعروف بفوائده السحرية على العظام وفقرات المفاصل.

الربو والزهايمر

يساعد مسحوق المورينجا المجفف في علاج مرض الزهايمر بشكل كبير، نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة، التي تعمل بدورها على منع تكوين الشوارد الحرة في الجسم وذلك من خلال قدرتها على تقليل تركيز الزرنيخ في الخلايا العصبية. تعمل المورينجا أيضا على حماية الخلايا من التعرض للتلف، كما تعالج الاضطرابات العصبية الأخرى.

