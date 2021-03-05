زيت الورد.. استخدامات عديدة

مرأة

للأعصاب

يساعد زيت الورد على الاسترخاء وتهدئه الاعصاب بشكل كبير للغاية ويقلل من الشعور بالتوتر والاكتئاب، ولاستخدام زيت الورد لتهدئه الاعصاب يتم ملء حوض الاستحمام بالماء الدافئ ووضع بضع قطرات من زيت الورد في حوض الاستحمام، والاسترخاء داخل حوض الاستحمام لمدة نصف ساعة، وسوف تشعر بالراحة والهدوء والتخلص من الضغط والتوتر.

للجسم

يساعد زيت الورد على ترطيب الجلد، كما انه يساعد في التخلص من اي بكتيريا او جراثيم ويقلل من الطفح الجلدي وحساسية الجلد ويساعد على التخلص من أي بقع داكنة اللون قد تظهر على الجلد، بالاضافة الى ذلك فهو يساعد على التخلص من ترهلات الجسم بشكل كبير ويساعد على شد الجسم، وبالتأكيد يعطي الجسم رائحة منعشة تدوم لفترة طويلة. يساعد زيت الورد أيضا في القضاء على البكتيريا وبالتالي فهو مفيد جدا لمعظم الامراض الناتجة عن البكتيريا والجراثيم كالاسهال والتسمم الغذائي وغيرها من الامراض.

للمعدة

يساعد على تهدئة المعدة بشكل كبير جدا ويساعد على التخلص من الم المعدة، ويسهم في تهدئة القولون العصبي حيث انه يقلل من الافرازات التي قد تسبب التهاب وألم القولون وعند زيادتها بصورة مفرطة قد تتسبب في حدوث قرح في المعدة.

للبشرة

يعرف زيت الورد بفوائده العديدة للبشرة حيث انه يعمل على تبيض البشرة والتخلص من الهالات السوداء ومكافحة التجاعيد والتقليل من ظهور الحبوب والبثور، بالاضافة الى انه يساعد عل تبيض البشرة واعطائها رائحة جميلة كما انه يساعد على التخفيف من حروق الشمس، لذا احرصي دائما سيدتي على استخدام زيت الورد لبشرتك للتخلص من المشاكل المختلفة، ويمكنك استخدام زيت الورد بمسح البشرة به مباشرة او ادخاله في جميع الوصفات الطبيعية للبشرة.

للشعر

لزيت الورد العديد من الفوائد على الشعر ويدخل في صناعة معظم المستحضرات الخاصة بالشعر لرائحته الجميلة، فزيت الورد يساعد على التخلص من القشرة ويعطي الشعر نعومة ولمعان، كما انه يعمل على تغذية الشعر وتقويته، ويعمل على التخلص من أي بكتيريا موجودة في فروة الراس قد تسبب تساقط للشعر، بالاضافة الى ذلك فهو يعطي الشعر رائحة جميلة منعشة تدوم لفترات طويلة، ويمكنك استخدامه كدهان للشعر بعد الاستحمام او خلطة مع انواع اخرى من الزيوت.

للأظافر واليدين

يساعد زيت الورد على تقوية الاظافر الضعيفة ويساعد على التخلص من الجلد الزائد الذي يحيط بالأظافر، بالاضافة الى انه يساعد على تطويل وتغذية الاظافر ويعطيها لمعاناً، وهو مفيد ايضا لجمال اليدين حيث انه يزيد من نعومة اليدين ويمنحهم ترطيباً ولمعاناً ويساعد على تبييض اليدين.

