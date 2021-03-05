دوليه

تعد الجماهير جزءا من متعة كرة القدم كونها هي من تلهب حماس اللاعبين، ولذلك دائما ما تجد الكثير من الاندية في شتى انحاء العالم جماهيرها ترتبط بها ارتباطا وثيقا، وخاصة اذا ما كانت تلك الاندية لها تاريخ عريق وزاخر بالبطولات وتنجب العديد من النجوم، وهذا ما يزيد من شهرتها. ولا يمكن ان نغفل الانتماء المناطقي فهناك جماهير يكون تشجيعها للنادي بحكم المنطقة التي ينتمي لها وهذا كثيرا ما يكون في الدول الاوروبية وكذلك في بعض الدول العربية. ويتنوع عشق الجماهير للاندية من مكان لآخر وكثيرا ما يظهر العشق وارتباط الجمهور بالنادي عندما يتعرض لاي ازمة وبالذات في حال حدوث الازمة المالية فدائما ما يكون العائق المالي هو السبب الذي يقف امام عمل الاندية بان تحقق طموحات عشاقها. والكثير من الاندية تمر بمثل تلك الظروف ومنها من يستطيع ان يتجاوزها من خلال المتبرعين من المنتسبين للنادي. فقبل أيام تقدمت مشجعة زملكاوية تدعى سوزان محمد قنديل لادارة النادي المصري بثمن قرطها الذهبي فقط، مساهمة منها لتوفير بعض الشيء من المبلغ المطلوب لتجديد عقد المحترف التونسي فرجاني ساسي والذي ينتهي عقده في نهاية الموسم الجاري، وهذه المشجعة الغيورة على ناديها أقدمت على هذه الخطوة عندما سمعت ان الزمالك يمر بأزمة مالية ولايستطيع تجديد عقد اللاعب، ما دفع ببعض الجماهير ان تطلق مبادرة للتبرع لتوفير قيمة عقد ساسي. ورغم ان نائب رئيس النادي هشام ابراهيم اعتذر عن عدم قبول التبرع من هذه السيدة باعتبار ان الادارة لم تقرر رسميا اطلاق حملة التبرع، وجه الشكر لها على مبادرتها، كما استقبلها اللاعب ساسي واثنى على ما قامت به وطالبها بالاستمرار بدعم الزمالك. ولا شك ان هذا الموقف يبرهن على مدى عشق تلك السيدة للنادي، اذ رأت ان تقديم قرطها الخاص بها للنادي سيسهم في دعمه. ويعد موقف جماهير نادي القادسية الشهير الذي حدث في موسم 2015-2016 هو الاميز، حيث اظهرت حرصها على سمعة القلعة الصفراء عندما تعرض لازمة مالية خانقة عجزت الادارة ان توفي بالتزاماتها المادية تجاه اللاعبين المحترفين والجهاز التدريبي مما دفع بها ان تنصب خيمة في النادي وتبدأ باستقبال التبرعات من الجماهير التي توافدت على الدفع ونجحت بان تسدد المبالغ المتبقية للمحترف الغيني سيدوبا سوماه والغاني رشيد سومايلا والمدرب الاوكراني داليبور ستاركيفيتش، ورد الأصفر الجميل لجماهيره باحراز الفريق لقب بطل الدوري العام للمرة السابعة عشرة، وكان لتلك البطولة مذاقا مغايرا عن البطولات الاخرى،ومازالت الجماهير تستحضره بكل شموخ وفخر لانها بهذه الخطوة اكدت ان عشقها للكيان الاصفر ليس بالتغني بل بالافعال فعندما احتاج لها النادي لبت النداء. وهذه المواقف تعكس انه لم يعد هناك مساهمات فعلية من رجال الاعمال او منتسبي النادي واعضاء الشرف فالكثير منهم يقدم التكريم في حال حققت فرق النادي البطولات وبمبالغ رمزية الا ان الجماهير تظل هي الوقود الحقيقي للنادي ليس فقط بالتشجيع بالملعب وترديد الهتافات والصيحات التشجعية وانما يظهر دورها الفعال عند وقوع الازمات المالية فهي الحاضرة قبل ممن يجلسون على الكراسي.