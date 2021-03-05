اقتباس الأسبوع

دوليه

«لقد كان التأثير الأكبر بالنسبة لمواليد السبعينيات والثمانينيات، وفي تلك الحقبة كان الأبطال الخارقون مثل سوبرمان وباتمان وآخرين، لكننا أردنا جميعًا أن نكون مارادونا بدلاً من هؤلاء، كان طموحنا تقليد مارادونا وأن نكون الشخص الذي تألق في مونديال المكسيك عام 1986، وذلك الذي يغني النشيد الوطني في كأس العالم في ايطاليا 1990، لنهين أولئك الذين يسخرون من نشيدنا، كان هذا مارادونا. بالنسبة لنا، قد لا يأبه به البعض لكن بالنسبة لنا أردنا أن نكون دييغو، لقد اشترت عوائلنا لنا حذاءه وقميصه، وليس بدلة باتمان»

الأرجنتيني بابلو ايمار عن الاسطورة الراحل دييغو مارادونا

