فيصل الدماك: الزراعة في الكويت.. صناعة

وطن النهار

أثبت المزارع فيصل الدماك، ان المزارع الكويتي مبدع وقادر على تغطية حاجة السوق وسد طلبه، الا انه هناك العديد من العثرات التي تقف حجر عثرة أمامه، ابرزها مشكلة التسويق، موضحا أن المزارع الذي يبيع منتجاته بأسعار رمزية يجدها معروضة بفعل الوسطاء من الشريطية والدلالين في الأسواق بأسعار مضاعفة قد تصل لـ 500% فمثلا الطماط نوفره بـ400 فلس بوزن 8 كيلو نجده مجزأ لـ 4 كراتين بقيمة 2 دينار.

وقال الدماك لـ النهار: نناشد الجمعيات ان تشتري شراء مباشراً من المزارع ولعل وزارة الشؤون قدمت حلاً الا انه يوجد التواء في تنفيذه غير فقط ولم تنته هذه المشكلة وكان سبباً لعزوف بعض المزارعين عن مجال الزارعة، كما ان هناك مزارعين ينتجون على الراحة في الشتاء فقط أما في الصيف فلا.

وأضاف أن مزارع الأمل الدماك الذي أعطى الارض فأعطته وارضته قائلاً أوفر في الموسم الحالي 22 صنفا من الورقيات والثمريات ما تغطي 16 برادا كبيرا يوميا، أما في الصيف نوفر مايقارب 8 برادات، مضيفاً اننا نتعامل مع الزراعة هنا كالصناعة فنحن لا نكتفي بموسم بل نجتهد ونجرب لتوفير الأصناف طوال العام فالطماطم منتج شتوي الا اننا زرعناه في محميات مبردة وبذلك نجحنا في توفيره في غير موسمه وغيره العديد من الأنواع.

وتابع: ان المزارع الكويتي كريم ومعطاء لا يطمع في منتجاته ويقدمها بأقل الأسعار على الرغم من كلفتها فرواتب العمالة قد ارتفعت والإقامات التي قفزت من دينارين الى 60 دينارا وكروت المياه التي ارتفعت من 80 الى 170 والأسمدة فتقريباً كل شيء ارتفع ماعدا سعر السوق فالمستفيد فيه فقط الوسيط.

اناشد مجلس الأمة بتشريع قانون لمساعدة المزارع الكويتي وانتشاله من الصعوبات والعثرات وتقديم الدعم له لتوفير الأمن الغذائي، ما يؤكد استقرار الكويت ويعزز ثقة المزارع المبدع فنحن تحدينا كل المعوقات ونجحنا وهذا ماحدث مع أزمة البصل التي واجهناها واستطعنا زراعته مرتين في السنة وهو ابتكار جين تاريخي كما حصل مع البطاط في التسعينيات.

وأكد ان الكويت مكتفية ذاتياً حالياً فما حصل في أزمة كورونا وضح ذلك عند منع الوزير الأردني تصدير جميع المنتجات الزراعية للدول المجاورة فغطت المزارع الكويتية حاجة السوق بوفرة وجودة.

محمد اليوسف.. ناصر المظلوم

فيما قال المزارع فيصل الدماك: إننا نجحنا في توفير الكثير من المنتجات في غير موسمها كالبطاط والبصل والطماطم والباذنجان والفلفل الحار والبارد والخيار، أثنى على دور مدير عام هيئة الزراعة والثروة السمكية الشيخ محمد اليوسف، لاسيما بفتح باب مكتبه أمام الجميع ومناصرة المزارع المظلوم.

