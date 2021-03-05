يوسف القعيد: مصرية نجيب محفوظ نقلته إلى العالمية

إضاءات

«كل شيء جميل في الوجود أصله أمي».. جملة اختارها الأديب والروائي المصري، يوسف القعيد، لاختصار دور والدته في حياته، فهي الأم التي تعلم منها «صنعة الحكاية» عندما كانت تجمعهم في المساء أثناء تناول وجبة العشاء، وتحكي له ولأشقائه أخبار القرية طوال اليوم، ولكن بطريقة أقرب إلى «السرد القصصي»، وهي السيدة التي لا تعرف شيئا عن القراءة أو الكتابة.

القعيد الذي التقته «النهار» أخيراً، حدثنا عن تفاصيل سنوات الطفولة والنشأة في احدى قرى محافظة البحيرة، شمال مصر، ثم انتقل للحديث عن «رحلة العاصمة» وانتقاله إلى القاهرة، بعد استدعائه لأداء الخدمة العسكرية، والتي امتدت إلى 9 سنوات بسبب «نكسة يونيو».

محطات كثيرة مر عليها «قطار الحوار» مع الأديب والروائي المصري يوسف القعيد، منها محطة روايته الأولى «الحداد» التي منحته والدته 35 جنيهاً دون علم والده، من اجل توفير مصروفات طباعتها، وهي الرواية الأولى التي تسببت في توطيد اواصر العلاقة الممتدة بين «القعيد» والروائي العالمي نجيب محفوظ، بعدما انتقدها الأخير، وهو النقد الذي قابله صاحبها في البداية بحالة من الغضب وصفها بـ«صراع الأجيال»، غير انه سرعان ما ادرك اهمية «نقد محفوظ» الذي ارتبط معه بصداقة امتدت لسنوات طويلة.

«القعيد» الذي حاز على العديد من الجوائز الثقافية، اختاره الرئيس المصري ليكون نائباً في البرلمان المصري، روى لـ«النهار» كواليس السنوات الخمس التي قضها داخل المجلس النيابي، كما القى الضوء على اسرته وقراره بالزواج وفقاً لـ«عقلية الرجل الريفي».. وكان الحوار التالي:

بداية.. حدثنا عن سنوات الطفولة والنشأة والعائلة؟

ولدت في الثاني من ابريل عام 1944 في قرية الضهرية، التابعة لمركز ايتاي البارود، محافظة البحيرة، والدي كان يعمل بالتجارة ثم تحول للزراعة، بعدما تأثرت تجارة القطن وواجهته مشكلات عدة، لهذا استأجر قطعة ارض من احد اصحاب الأملاك وبدأ يزرعها خضراوات لبيعها في سوق «الحضرة» بمحافظة الاسكندرية، وأذكر اني ذهبت معه مرتين إلى هناك، وتعرفت وقتها على شكل المدينة، وهو ما خلق لدي احساسا كبيرا بالفرق بين المدينة والقرية، عرفت الفرق وأنا في صغير جدا، القرية اليفة ومتوادة ومتراحمة اما المدينة الناس فيها لا تعرف بعضها، والعلاقات هناك قائمة فقط على التجارة المكسب والخسارة.

والدي كان يجيد القراءة والكتابة، وكان خطه في الكتابة جميلا جدا، اما والدتي فكانت سيدة امية بسيطة من عائلة كبيرة في قريتنا، وترتيبي بين اشقائي كان الرابع، لكن قبل مولدي مات ثلاثة من اشقائي بمرض البلهارسيا لذلك كانت العائلة تخشى علي من الموت، بعد ذلك عاش من جاء بعدي سواء بنات أو اولاد.

سنوات التكوين

بالحديث عن الفارق الذي رصدته مبكراً بين المدينة والقرية.. كيف اثرت القرية في تكوينك الأدبي؟

عشت في القرية اول 20 عاما من عمري، وأعتبرها «سنوات التكوين المهمة»، وتركت قريتي عند تجنيدي في القوات المسلحة وانتقلت إلى القاهرة، السنوات العشرون من عمري رأيت فيها اشياء كثيرة مرتبطة بطبيعة الحياة في الريف، فضلا عن ان رحيل اشقائي الأكبر منى سناً بسبب «البلهارسيا» خلق لدى احساس بالمسؤولية.

هل وفاة اشقائك وخوف العائلة من ان تلاقي ذات المصير جعل منك طفلاً مدللا؟

بالفعل.. كان هناك «تدليل» من جانب والدتي، لكن كانت تقابله قسوة من جانب والدي، لذلك صورة أمي لدي جميلة جدا فيها كل الدلال والحب والأشياء الجميلة، لكن والدي كان مشغول دائما بعمله نهارا وحساباته ليلا، ولم يكن معنيا ابدا بأي علاقة انسانية معي، لكني بالطبع احبه وأحترمه، لذلك عندما انجبت ابنائي احمد ورباب اعتبرتهما صديقين لي، ولم اعتبر يوماً ان قسوة الأب لها مردود جيد على الأطفال بالعكس تخلق جفوة كبيرة بين الأب وأبنائه، لأنني سبق وأن تعرضت لذلك، وجنبت اولادي هذه القسوة.

المدرسة الأولى

متى كانت لحظة اكتشافك امتلاك موهبتك الأدبية؟

تعلمتها من امي السيدة البسيطة كانت حكاءة بدرجة كبيرة جدا، ونحن على (الطبلية) نتناول عشاءنا تحكي لنا كل ما حدث في البلدة خلال اليوم، رغم انها كانت لا تقرأ ولا تكتب، لكنها كانت صاحبة ملكة كبيرة في رواية الأحداث، واعتبر ان حكاياتها الليلية بمثابة نافذتي الأولى التي شدتني لعالم الحكي.

النافذة الثانية تمثلت في (كُتاب القرية) فبدايتي في الكُتاب كانت شديدة الأهمية عندما بدأت حفظ القرآن الكريم واكتشفت عندما كبرت ان القرآن مليء بالقصص فسورة سيدنا يوسف عليه السلام موجود فيها كل اشكال السرد، وحفظي للقرآن الكريم ربطني بـ«الحكي» واللغة العربية السليمة، والى جانب ما سبق فان اشكال التسلية في القرية كانت هي الأخرى ممتلئة بـ«الحكي»، فشاعر الرباية يحكي ويعني قصة ابو زيد الهلالي، وأدهم الشرقاوي، وغيرهما، ومن جانبي كنت اتشبع بهذه القصص وأتخليها وكأنها حقيقة، هذا فضلا عن الموالد الشعبية التي كانت تجمع فناني الربابة ومداحين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكنت احرص كذلك على متابعة برامج الاذاعة مثل «شهرزاد» في «البرنامج العام» وحلقات «ألف ليلة وليلة» كنت اعشقها وأحرص على الاستماع اليها، حتى انني كتبت شعرا وأنا في المدرسة.

مقهى ريش

وماذا عن لحظة الانتقال إلى القاهرة؟

ذهبت إلى القاهرة مجندا في القوات المسلحة في سلاح الخدمات الطبية، وحدة مستشفى غمرة العسكري، وكنت من الدفعة التي كانت من المفترض ان تخرج من الخدمة في عام 1967، لكن صدر قرار بمد خدمتنا حتى العام 1974، ولهذا قضيت 9 سنوات في الخدمة، وأذكر انني كنت اخرج من الوحدة العسكرية بتصريح 4 ساعات، وأغير ملابسي في محل مكوجي خلف المعسكر وأتردد على الصحف، حتى انني ذهبت لمقهى ريش لكي اقابل نجيب محفوظ وتعرفت على ادباء جيلي في هذه المرحلة وكتبت رواية «الحداد» اولى رواياتي عام 1969 ونشرتها.

أنا وجمال الغيطاني ذهبنا لناشر في شبرا فدفعت 35 جنيها وكان مبلغا كبيرا لم اكن استطيع توفيره لولا امي ذهبت اليها في البلد وأعطتني مبلغا من المال دون علم والدي، وطبعت روايتي الأولى وبعدها ترددت على نادي القصة ودار الأدباء والجمعية الأدبية المصرية، وكانت هناك اماكن كثيرة لمن يكتبون القصص كان هناك نقاد وآراء بعضها قاسٍ وبعضها مشجع هذا كان الواقع في منتصف الستينيات، وكنت اتابع برامج اذاعية متخصصة في الثقافة منها برنامج «مع الأدباء» كنت اتابعه ومعي ورقة وقلم الخص ما يقال فيها كان يترجم حوارات لأدباء اجانب، ودونت كثيرا ممن كنت اسمعه وعرفت اسماء كثير من الكتاب، وأيضا كنت استمع لبرنامج «مع النقاد» وأصبحت ضيفا فيه بعد روايتي الأولى وتعرفت على الأستاذة سهير القلماوي التي طبعت لي بعد ذلك روايتي الثانية.

علاقة صداقة ام «رابط بين استاذ وتلميذه».. ما الشكل الذي تحب ان تصف به علاقتك والأديب العالمي نجيب محفوظ التي امتدت سنوات طويلة؟

علاقتي بالأديب الكبير العالمي نجيب محفوظ كانت تضم جميع مسميات العلاقات الانسانية، قرأت لنجيب محفوظ كثيرا وكان من ضمن مجموعة كبيرة من الكتاب كنت اقرأ لهم، وأذكر ان وحدتي العسكرية كان فيها دليل تليفونات بحثت فيه بحرف النون عن اسم نجيب محفوظ ووصلت لرقم تليفون منزله واتصلت به وعرفته بنفسي قلت له «أنا شاب واكتب قصصا وأريد ان اراك، فقال لي: «بص يا عزيزي انا بروح مقهى ريش يوم الجمعة من الساعة 5 ونصف حتى الساعة 8 ونصف، تعال وشد كرسي واجلس معنا فاذا اعجبتك القعدة تعال مرة اخرى، واذا لم تعجبك تكون تعرفت علينا»، وذهبت في الموعد وأعطيته رواية «الحداد» ومن يومها توطدت علاقتنا، وهذا اللقاء اعقبته بعد ذلك لقاءات عديدة وذهبت لمنزله وتعرفت على عائلته، وكان انسانا ودودا جدا يقرأ كل ما يهدى اليه.

وقرأ محفوظ روايتي وانتقدها، في البداية غضبت جدا من نقده وتخيلت ان نقده لا يتعدى كونه «صراع اجيال»، لكنني بعد ذلك تأكدت انه كان على حق في نقده واستفدت منه كثيراً، ونجيب محفوظ بالنسبة إليّ انسان مصري صميم، وهب حياته بالكامل للرواية، وصل إلى العالمية من المحلية حيث ارتباطه ببيئته المتمثلة في حي الأزهر وسيدنا الحسين، وتعبيره الأدبي عن تلك الأماكن بشخوصها ووعيها وثقافتها، هو ما جعله يصل إلى العالمية من هذه الخصوصية.

دستور الصداقة

بشكل اكثر اتساعاً.. ماذا تمثل الصداقة لك ومن هم اصدقاؤك؟

الصداقة شيء مهم بالنسبة لي، وأعز اصدقائي الكاتب الراحل جمال الغيطاني والذي تعرفت عليه في رحاب نجيب محفوظ، المفكر الفرنسي اندريه موريه لديه تعبير مذهل عن الصداقة قال: «انك تجلس مع صديقك لفترات طويلة ولا تنبس بأي كلمة، لكنك تشعر بأنكما متفقان في كل قضايا العالم»، وأعتبر هذا دستور للصداقة وللحب.

بعيداً عن الأدب.. حدثنا عن الأبناء والزوجة؟

تزوجت بغرض الاستقرار فكنت غريبا في القاهرة وكان لا بد لي من الاستقرار وقد قررت عدم العودة إلى قريتي، ولهذا كان لا بد من البيت والزوجة، والحب امتزج بفكرة الارتباط وتزوجت بعقلية الرجل الريفي لأنني كنت استمع فى جلسات المثقفين للكثير من النميمة عن النساء من الوسط الثقافي، فاخترت واحدة بعيدة عن الوسط الثقافي، رحلت عن الدنيا منذ سنوات قليلة، ورزقت باثنين من الأبناء احمد ورباب، احمد يعيش الآن في كندا، ودرس الهندسة البحرية في فرع البحث عن البترول في اعماق البحار، ويزور مصر كل عدة اعوام، ورباب معدة برامج في التلفزيون المصري.

ما نصيحتك الدائمة التي تقدمها لأبنائك؟

نصيحتي دائما لهم القراءة على امل ان يكتب احدهم ويكون اديبا مثلي، لكن هذا لم يتحقق، رغم ان احمد لديه نهم كبيرة في القراءة، لكنه لم يقترب من فكرة الكتابة، ومن جانبي لم اتحدث معه في هذا الموضوع، لأنني ارفض ان يكتب فقط كي يرضيني.

الجنة المفقودة

حدثنا عن احب الأماكن إلى قلبك سواء داخل مصر أو خارجها؟

داخل مصر اعشق الصعيد وطبيعة الحياة فيه واعتبره كالجنة المفقودة به كمية من العادات والتقاليد شديدة الأهمية، وكانت تربطني علاقات بأدباء الصعيد لديهم شخصية مميزة منهم محمد مستجاب وعبد الوهاب الأسواني، وخارج مصر زرت اماكن عدة خلال عملي وبعض رحلات السياحة، لكنني لم اعش غير في مصر، كلها انطباعات سفر، وأحببت سورية جدا وعندما اشاهد اي اشتباكات فيها حاليا قلبي يوجعني، كما احببت العراق، وتحديداً بغداد، وأحب بيروت، والمغرب له سحر مميز، وبالأخص مدينه طنجة، وكتبت عن اليابان فقد مكثت فيها 30 يوماً، وتأثرت بالحياة هناك وكان كل واحد ترس في آلة كل يعرف عمله جيدا، كما كتبت عن الاتحاد السوفييتي وترجمت اعمالي إلى اللغة الروسية هناك، وأحببت العاصمة الفرنسية باريس، لكنني لم احب لندن، عاصمة الضباب.

أديب في البرلمان

ماذا عن انطباعك طوال السنوات الخمس التي قضيتها عضواً في مجلس النواب المصري؟

اكتشاف عالم مختلف، فلم اكن اتصور يوماً ان اصبح جزءا من هذا المشهد، يمكنني القول إنني حلمت بتحقيق اشياء كثيرة في حياتي، لكن البرلمان بالتحديد لم اتوقعه ابدا، وأول يوم ذهبت فيه للبرلمان سألت نفسي إلى اين انا ذاهب؟ حتى عندما خرجت منه سألت نفسي عما حققته بالداخل، وبشكل عام كانت تجربة مهمة جداً، ومن الممكن ان تظهر في شكل عمل ادبي مستقبلاً.

هل تعاملت بمنطق السياسي داخل البرلمان ام شخصية الأديب كانت الأكثر حضوراً؟

لا.. كنت كما كنت قبل ان اكون نائبا، لم يتغير شيء فيَّ على الاطلاق، اهتماماتي الثقافية وبالانسان المصري كي يكون افضل، «السياسة لها ناسها» كما يقال، وكنت احسد نواب في كيفية انطلاق كلماتهم كالرشاش، لهم طريقة في الحديث والاسترسال والكلام، في المقابل انا اعتدت ان اعبر عن نفسي وما يدور في خاطري بالورقة والقلم.

هل انت راضٍ عن الفترة التي قضيتها في مجلس النواب؟

نعم.. راضٍ عن ادائي بايجابياته وسلبياته، طوال خمس السنوات كنت عضوا نشيطا في لجنه الثقافة والاعلام حريص على حضور كل اجتماعات اللجنة وغيرها من اللجان المختلفة، ويمكن القول إنني تعاملت مع الأمر بمسؤولية شديدة.

وسط «الجائحة» التي فرضت سيطرتها على العالم طوال الأشهر الماضية.. بعين الأديب كيف رأيت ازمة «كورونا»؟

ما نحن فيه «حالة»، ولا ازال اطرح اسئلتي دون وجود اجابات عن اسباب ظهور الفيروس والاتهامات المتبادلة بين الصين وأميركا، وندمت اني لم اجلس في منزلي كثيراً قبل ذلك، لأنني كنت ارى «قعدة البيت» جحيما، وأعترف انني كنت مخطئا، حيث انني قضيت اوقاتا ممتعة في القراءة والكتابة.

