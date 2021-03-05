فتح خيبر والنصر العظيم

إيمانيات

بعد معركة الخندق والإنجاز العظيم الذي حققه الإمام عليّ (عليه السلام) فيها وما تبعها من صلح الحديبية أراد النبيّ محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يضع حداً لحصن خيبر فأمر بمحاصرته.

بعد عشرين يوماً من الحصار ولما لم يفلح الذين حملوا الراية في اختراق الحصن أعطى النبيّ محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) الراية لبعض الصحابة ولم يكونوا قادرين على تحقيق النصر.. فقال النبيّ محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم): «لأعطين الراية غداً رجلاً يحبه الله ورسوله، ويحب الله ورسوله، كراراً غير فرار، لا يرجع حتى يفتح الله على يديه». ولما سأل النبيّ محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) عن عليّ ابن أبي طالب (عليه السلام) قيل له أنّه أرمد العين وأنّه يشتكي عينيه.

ولما رآه النبيّ محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) قال له: «ما تَشتكي يا عليّ؟ قال: رَمَدٌ ما أُبْصِرُ معه وصُداعٌ برأسي فقال له: اِجلس وضَعْ رأسَك على فَخذِي».. ففعل عليّ (عليه السلام) ذلك فدعا له النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) وتَفَل في يده فمسحها على عَيْنَيه ورأسه فانفتحَتْ عَيْناه وسَكَن ما كان يجِده من الصُداع وقال في دعائه له: «اللهم قِه الحرَّ والبَرْد» وأعطاه الرايةَ - وكانت رايةً بيضاء وقال (صلى الله عليه وآله وسلم) له: «خذ الراية وامضِ بها، فجبرائيل معك والنصر أمامك والرُعب مبثوث في صدور القوم، واعلم - يا عليّ - أنّهم يَجدون في كتابهم: أنّ الذي يُدَمّرعليهم اسمه الِيا فإذا لقيتَهم فقل: أنا عليّ فإنّهم يُخْذَلون إن شاء اللّه». قال عليّ (عليه السلام): «فمَضَيتُ بها حتّى أتيتُ الحصونَ، فخَرَج مَرْحب وعليه مغْفَر وحجرقد ثقَّبه مِثل البيضة على رأسه، وهو يرتجز ويقول : قد عَلِمَتْ خَيبرأنّي مَرْحَبُ شاكٍ سِلاحي بَطَل مُجَرَّبُ فقلت : أنا الذي سَمَّتنْي أًمّي حَيْدَرة لَيثٌ لِغاباتٍ شديدٌ قَسْوَرة أَكيلُكم بالسَيف كَيل السَنْدَرة فاختلفنا ضربَتين، فبَدَرْتُه فضربتُه فَقَددْت الحَجَر والمِغْفَر ورأسَه حتّى وَقع السيف في أضراسه وخَرّ صَريعاً».

وجاء في الحديث أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) لمّا قال: «أنا عليّ ابن أبي طالب» قال حَبْر من أحبار القوم: غُلِبْتم وما أُنْزِل على موسى. فدخل قلوبَهم من الرُعب ما لم يُمكِنْهم معه الاستيطانُ به. ولمّا قَتَل أميرُ المؤمنين (عليه السلام) مَرْحَباً، رجع مَن كان معه وأغلَقوا بابَ الحِصْن عليهم دونه، فصار أميرُ المؤمنين (عليه السلام) إليه فعالجَهُ حتّى فَتَحه وأكثرُ الناس من جانب الخَندق لم يَعْبُروا معه فأخذ أميرُ المؤمنين (عليه السلام) بابَ الحِصْن فجعله على الخَنْدَق جِسْراً لهم حتى عَبَروا وظَفِروا بالحِصْن ونالوا الغنائم. فلما انصرفوا من الحُصون أخذه أميرُ المؤمنين بيُمْناه فدحا به أذرُعاً من الأرض وكان البابُ يُغْلِقه عشرون رجلاً منهم. ولمّا فَتَحَ أميرُ المؤمنين (عليه السلام) الحِصْن وقَتَل مَرْحَباً، وأغْنَمَ اللّه المسلمين أموالهَم استأذن حَسّان بن ثابت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يقول شعراً. فقال له: «قُلْ». فانشد شعراً بحقّ عليّ (عليه السلام). وقد امتدح رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عليّاً.. وقد ورد أنّ عليّاً (عليه السلام) قال عند ذلك: «فخررت ساجداً لله تعالى وحمدته على ما أنعمه عليّ من الإسلام والقرآن، وحبّبني إلى خاتم النبيّين وسيّد المرسلين (صلى الله عليه وآله وسلم)». بفتح حصن خيبر تم كسر شوكة الاعتداءات التي كان تصدر عن اليهود ضد المسلمين وتمكن النبيّ محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) من الظفر بتحالف قبائل أُخرى معه مما مهد الطريق لفتح مكة.

