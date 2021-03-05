في رحاب سيرة الإمام الكاظم (عليه السلام) العطرة

إيمانيات

الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) هو سليل النبوّة ووارث علوم أهل البيت (عليهم السلام) في عصره.. فهو تلميذ أبيه الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) أُستاذ الشريعة وإمام العلماء، ولقد كان عصره عصراً زاخراً بالتيارات والمذاهب الفلسفية والعقائدية والاجتهادات الفقهية ومدارس التفسير والرواية، وكانت تلك الفترة من أخطر الفترات التي عاشها المسلمون، فقد تسرب الإلحاد والزندقة ونشأ الغلو وكثرت الفرق الكلامية التي حملت آراء وأفكار اعتقادية شتّى، وتعدّدت مذاهب الفقه ودخلت علوم عديدة في استنباط الأحكام واستخراجها كالمنطق والفلسفة والكلام وعلوم اللغة، كما وادخل القياس والاستحسان والعمل بالرأي وحابى بعض الفقهاء والقضاة الحكّام باستنباطهم وقضائهم ورُويت الأحاديث المدسوسة والأخبار المزيفة، فكانت هذه الفترة الزمنية فترة خطرة في وجود الإسلام العقائدي والتشريعي.

ولُقِب الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) بـ«العبد الصالح وزين المتهجدين» لكثرة عبادته وتهجده، و«الكاظم» لشدّة تحمّله، وصبره على الأذى، وكظمه للألم والغيظ، ودماثة خلقه، ومقابلته الإساءة بالإحسان، و«باب الحوائج» لوجاهته عند الله وعلو مقامه، وقضاء الحوائج. كما حُمِّل (عليه السلام) الأمانة بعد أبيه الإمام الصادق (عليه السلام) ونهض بأعباء الإمامة وحفظ علوم الشريعة وقام بنشرها وربّى جيلاً من العلماء والرُّواة والمحدثين وسجّل لنا التاريخ مناظرات علمية دارت بينه وبين رجال الفكر والفقه في عصره ورغم أنّ ظروف الإمام السياسية كانت صعبة للغاية من حصار وتضييق ومراقبة وحبسه في السجون والمعتقلات إلّا أنّه لم يترك دوره ومسؤوليته، فقد ساهم (عليه السلام) مساهمة فعّالة في إيقاف الانحراف الذي حملته بعض تيارات الفلسفة والعقائد وعلم الكلام المتأثرة بالغزو الفكري والشطط العقائدي. حوّل الإمام (عليه السلام) إقامته في السجن إلى فرصة للعبادة المتواصلة كما كانت حالة خارج السجن التي يعيش فيها الفرح الروحي مع الله، ليعطي (عليه السلام) درساً للمؤمنين الذين تفرض عليهم ظروفهم القاسية دخول سجون الظالمين، ويتعرّضون للكثير من الضغوطات القاسية ممّا يمارسه السجانون عليهم ليسقطوا مواقفهم ويهزموا روحياتهم. يحتاج العاملون إلى استلهام السلوك العبادي الذي كان يعيشه الأئمّة الطاهرين (عليهم السلام) الذي يرتفع بالإنسان المؤمن إلى آفاق الروحانية العليا التي تجعل العلاقة بالله هي الغاية العظيمة التي يتحرّك نحوها في ما يريده لنفسه من حركة وحياة في الاتجاه العملي الذي يعدّ نفسه له في القيام بمهمّة خدمة الإسلام في الدعوة لله والجهاد في سبيله والعمل الدائب من أجل إعادة الإسلام إلى الحياة على مستوى المنهج والشريعة والحركة الشاملة.

وقد حدّثنا التاريخ عن علاقة الإمام (عليه السلام) بالله تعالى وعن عبادته وزُهده وتميّز شخصيته في المعرفة الربّانية والتوجه الربّاني. كما كان (عليه السلام) دؤوب على قراءة القرآن حريصاً على حفظه وترتيله والعمل بمبادئه وقيمه والتمسّك بمنهجه ورسالته. و(عليه السلام) كان كثير الاستغفار والشُّكر، قد ملأ الشوق إلى الله قلبه واستولى حبّ الله تعالى على نفسه.. فكان أحب ما في الحياة إليه هو الذِّكر والعبادة، وكان (عليه السلام) يبكي من خشية الله تعالى حتى تخضل لحيته بالدموع. كذلك كان (عليه السلام) أوصل الناس لأهله ورحمه، وكان (عليه السلام) يتفقد فقراء المدينة في الليل فيحمل إليهم الزنبيل فيه العين والورق والأدقة والتمور فيوصل إليهم ذلك ولا يعلمون من أي جهة هو.. حيث اشتهر الإمام موسى الكاظم (عليه السلام) بكرم النفس وسخاء اليد والصدقة في السرِّ والعلن وقضاء حوائج المحتاجين يحرر العبيد ويقضي دين الغارم ويصل الرحم. ومن مكارم خلقه (عليه السلام) عفوه عن السيِّئ ومقابلته الإساءة بالإحسان.

