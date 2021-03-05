إشراقة الدعاء في النفوس

إيمانيات

جاء في الذكر الحكيم: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) (البقرة/ 186). إنّها دعوة اللّه إلى عبده أن يستجيب له، فيدعوه إلى أنّ في ذلك خلاصاً له من كلّ سوء أو شدّة، وتحرّراً من كلّ عبودية لغير الله، عندما يشعر بأنّ الله هو وليّ حاجته، فمنه الفرج لكلّ شدّة، وبه الخلاص من كلّ سوء. الدعاء هو مناجاة العبد لربّه في أي وقت سواءً بعد الصلوات أو في الثلث الأخير من الليل أو في أي وقت يريده المسلم، والمسلم الحقّ هو المسلم الذي يناجي ربّه في جميع الظروف فلا يقتصر في دعاءه على أيّام العسر والمحن، فالله سبحانه وتعالى أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة.

الدعاء هو عبادة عظيمة يحصل فاعلها على الأجر والثواب كغيرها من العبادات، ولكن للدعاء شروط يجب الالتزام بها لتحقيق المراد حيث إنّ الدعاء يرد القضاء، فيجب على المسلم التزام أوامر الله عزّوجلّ والبُعد عن المعاصي، وحُسن الظن بالله عزّوجلّ والتيقّن من الإجابة، والإلحاح في الدعاء، وتحرّي أوقات استجابة الدعاء، رغم أنّ الدعاء لا يقتصر على وقت أو زمن، ويستطيع العبد أن يدعو ربّه باللغة التي يريدها ويطلب منه ما يشاء ويتذلل ليستجب الله له الدعاء.

إنّ كلّ دعاء يدعو به المسلم ربّه يُحفظ عند الله تعالى فلا يضيع منه شيء، فالدعاء إمّا أن يُستجاب فيُعطى السائل حاجته من الله تعالى، وإمّا أن يكف الله بهذه الدعوة شرّاً أو مصيبة عن السائل، وإمّا أن يدخّر الله سبحانه وتعالى الحاجة لسائلها إلى يوم القيامة، وهذه الأمور الثلاث جميعها خيراً للمسلم فالله يختار منها ما فيه خير للسائل، فالله عزّوجلّ أرحم من العبد بنفسه ويعلم ما هو خير له وما هو شرّ له ونحن ندعو بما نريد وما نحبّ دون أن نعلم أي هذه الدعوات خير لنا، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم الخير فيختار لنا الأفضل.

والدعاء ـ بعد ذلك كلّه ـ عبادة تهزّ أعماق الإنسان بالشعور بوجود الله وحضوره في كلّ مُلتقى للإنسان، في ما يهمّه من أمور الحياة، وفي ما يثيره من شؤون الآخرة. وهي عبادة لا تُفرَض عليه كلماتها وأجواؤها من خارج ذاته، من خلال تعليمات مفروضة، بل هي مشاعره وأفكاره وحاجاته وآلامه وآماله وكلماته المنطلقة من ذاته، في أسلوبٍ عفويّ محبّب، في جوٍّ حميمٍ يفقد معه الشعور بالفواصل التي تفصله عن الله، بما تمثّله علاقة العبد بالسيِّد، أو علاقة المخلوق بخالقه؛ بل هو الجوّ الذي يحسّ فيه بالانفتاح والامتداد في أجواء المطلق. وتلك هي السعادة، كلّ السعادة، والروحيّة الفيّاضة بالنور والعطر والحياة. الدعاء عبادة تهزّ أعماق الإنسان بالشعور بوجود الله وحضوره في كلّ ملتقى للإنسان، في ما يهمّه من أمور الحياة، وفي ما يثيره من شؤون الآخرة. إنّها عبادة الإنسان التي تتحرّك معها حياته كلّها بين يدي الله، في شعور بالمحبّة الذاتية الخالصة التي لا يعرف روعتها إلّا المخلصون من عباد الله. وقد ورد عن النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم): «الدعاءُ مخّ العبادة»، وعنه أيضاً: «الدعاءُ هو العبادة».

نقرأ في جانبٍ من دعاء أبي حمزة الثمالي ما يلي: «أعوذُ بك من نفسٍ لا تقنعُ ومن بطنٍ لا يشبعُ وقَلبٍ لا يخشعُ ودعاءٍ لا يُسمعُ وعملٍ لا يُنفعُ وصلاةٍ لا تُرفعُ. وأعوذُ بك يا ربِّ على نفسي وديني ومالي وجميع ما رزقتني من الشيطان الرجيم». فالعبد المتضرِّع يشعر بلذّةٍ وطراوةٍ في مناجاته لا يُدركها أحدٌ سواه، لأنّ الدعاء يسحر قلبَه ويأسره بحيث لا يبقى فيه مجالٌ لملذّات الدنيا: «مَن ذا الذي ذاقَ حَلاوةَ ذِكرِك فَرامَ منك بدلاً». فيا تُرى هل هناك ربٌّ أفضل من هذا الذي يتقرّب إلى عبده ويدعوه إلى التقرُّب منه ليُنعمه بالسعادة الأزلية، فأوحى إلى نبيّه: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) (البقرة/ 186).

ويلٌ لمن يموت قلبه ولا يُلبِّي دعوة ربّ الأرباب بالتقرُّب إليه ولا يُناجيه، فقد حرم نفسه من نعمةٍ عظيمةٍ ومتعةٍ حقيقيةٍ لأنّه انهمك في متاع الدنيا الزائف وعاش في وهم اللذّة العبثية التي ستودي به إلى عذاب الجحيم. عن الإمام جعفر الصادق (عليه السلام): «إنّ الله تعالى أوحى إلى نبيّه داود (عليه السلام): إنّ أدنى ما أنا صانعٌ بهم أن أنزع حلاوة مناجاتي عن قلوبهم».

