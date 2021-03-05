المرأة.. صانعة العالم ومربية الأجيال

إيمانيات

اليوم العالمي للمرأة هو احتفال عالمي يحدث في اليوم الثامن من شهر مارس من كلّ عام، وفيه يحتفل عالمياً بالإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للنساء. الاحتفال بهذه المناسبة جاء على إثر عقد أوّل مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي والذي عقد في باريس عام 1945م. وكان أوّل احتفال عالمي بيوم المرأة العالمي. لقد كان الدين الإسلامي سبّاقاً لكلّ هذه القرارات، وذلك بدعوته إلى احترام المرأة وإعطائها المكانة التي تستحقها؛ فخلّصها من ثقافة الجاهلية التي كانت تدعو إلى دفن الإناث فجاء الإسلام وحرّم هذه الأعمال، ودعا إلى الحفاظ على حقوق المرأة بنصوص قرآنية واضحة، وأكدّ على ذلك نبينا الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) بالممارسة والقول، فكانت مُعاملة نبينا لزوجاته خير دليل على ذلك. ذكر النبيّ محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) الكثير من الأحاديث النبوية الشريفة التي أكدّت على حقوق المرأة، وكان التوصية بالمرأة من آخر الوصايا التي أوصى بها نبينا الكريم قبل وفاته، إذ قال لمن كان معه في اللحظات الأخيرة: «أوصيكم بالنساء خيراً». ومن الحقوق التي أعطاها الإسلام للمرأة: (حقّ الميراث، وحقّ التملّك، وحقّ اختيار الزوج) وغير ذلك من الحقوق التي تُحافظ على كرامتها وتصون بها نفسها وهكذا يؤهل الإسلام المرأة لأن يكون لها – كالرجل - دور في جميع الأمور، فكما يؤدي الرجل دوراً في جميع الأمور، فالمرأة أيضاً تمتلك مثل هذا الدور. فالنساء الصالحات هنّ السبب في رفعة المجتمع وانتصاره أمام كلّ التحديات، ولو جُرد المجتمع من النساء الشجاعات والمربيات للإنسان، فسوف يُهزم هذا المجتمع ويؤول إلى التردي. وهي التي تعمر البلاد جنباً إلى جنب الرجال. القرآن الكريم يربي الإنسان، والمرأة أيضاً تربي الإنسان. عبارة تختصر كلّ شيء، وتبيّن خطورة دور المرأة وأهميته في المجتمع فهي المدرسة التي تخرّج إنسان هذا المجتمع ليأخذ لونها ويسير بإلهام منها. ومن هنا يتبيّن أنّ دور المرأة في المجتمع أهم من دور الرجل، لأنّ النساء علاوة على كونهنّ شريحة فعّالة على كلّ الأصعدة فإنّهنّ يتصدينّ لتربية الشرائح الفعّالة الأخرى أيضاً. المرأة هي النصف الثاني من المجتمع، وهي التي تُعدّ نصفه الأوّل من أجل النهضة والعمران، ومنه فإنّ السرّ في نجاح المُجتمعات يكمُن في تمكين المرأة ومساواتها مع الرجل من أجل الوصول إلى بيئة صحّية ومُتطوّرة، تكتمل فيها عوامل التفوّق، والنجاح، والتقدم، والازدهار. إنّ المجتمعات لن تُحقق ما تريدُه دون المرأة، ولن تنهض دون إشراكها في مختلف الأعمال، واستغلال قُدراتها التي تتوفّر فيها بشكل جيّد. وأخيراً، المرأة هي صانعة العالم، فهي التي تستطيع أن تغيّر جيلاً بأكمله إن هي أرادت ذلك. فلها دور كبير في كافة مجالات الحياة وفي كافة ميادين العمل المختلفة والمتنوّعة، فكيف لا وهي المرأة نصف المجتمع.