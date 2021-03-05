الدوحة: عودة الدفء إلى العلاقات القطرية - المصرية

عربيات ودوليات

قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ان بلاده تسعى لعودة العلاقات مع مصر الى دفئها الطبيعي وأن تكون طيبة ومتينة.

وذكر الوزير القطري، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده الليلة قبل الماضية في القاهرة مع الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط، ردا على سؤال عن الاجتماع الثنائي الذي عقده في نفس اليوم مع نظيره المصري سامح شكري: «شهدنا قمة العلا، وكان هناك بيان انهى الأزمة الخليجية، وكان هناك اجتماع بين وفدين لقطر ومصر، ونحن في دولة قطر والأشقاء في مصر ننظر للأمور بايجابية ونسعى لعودة الدفء الى العلاقات الثنائية».

وتابع آل ثاني ان لقاءه مع شكري «اتسم بالروح الايجابية والتفاؤل بعودة العلاقات الى طبيعتها».

وأكد الوزير القطري ان الاجتماع الذي عقدته الجامعة العربية كان ايجابيا وشهد توافقا على الكثير من القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك، مضيفا: «نتمنى ان تمثل (الدورة الـ155 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري) بداية ملموسة ترتقي لطموحات الشعوب العربية».

وأوضح ان وزراء الخارجية العرب ناقشوا في اجتماع امس قضايا كثيرة تخص شؤون الدول العربية على رأسها القضية الفلسطينية والعمل العربي المشترك. وردا على سؤال حول العلاقات التي تربط قطر مع تركيا وايران والحديث عن تدخلهما في شؤون الدول العربية، اشار آل ثاني الى ان هناك «خلطا بين العلاقات الثنائية للدول وبين العلاقات في اطار الجامعة العربية»، موضحا: «نرفض التدخل في الشؤون الداخلية لدولة قطر او اي دولة اخرى ولكل دولة الحق في حفظ امنها وسيادتها واتخاذ الاجراءات الملائمة لها في تحقيق ذلك». وحملت زيارة نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الى القاهرة ولقاء نظيره المصري سامح شكري، العديد من الدلالات المهمة بشأن بدء عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وسبق هذه الزيارة، محادثات بين وفدين رسميين من مصر وقطر، اجريت في الكويت، في 23 فبراير الماضي، حول الآليات والاجراءات المشتركة لتنفيذ بيان المصالحة الخليجية.

