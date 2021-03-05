موسكو: محطة الضبعة النووية الأكثر أماناً وتقدماً في العالم

عربيات ودوليات

قال مدير مشروع الضبعة النووي المصري د.غريغوري سوسنين، ان تكنولوجيا المفاعلات النووية VVER-1200 المختارة للمحطة النووية المصرية تجعلها واحدة من اكثر المحطات النووية امانا وتقدما من الناحية التكنولوجية ليس في القارة الأفريقية فحسب بل على مستوى العالم ايضاً موضحاً انه بمجرد بدء التشغيل ستصبح محطة الضبعة اول محطة نووية في القارة الأفريقية بمفاعلات الجيل الثالث المطور، وستسهم بشكل كبير في تقليل كميات الانبعاثات من غاز ثاني اكسيد الكربون في الغلاف الجوي.

جاء ذلك على هامش زيارة وفد روسي للمحطة حيث تم تفقد سير الأعمال في موقع البناء بالضبعة للتحقق من مواكبته للبرنامج الزمني المخطط. وأعرب الوفد عن ارتياحهم لسير وتقدم تنفيذ الأعمال في المشروع وأن المشروع سيشهد انطلاقة كبرى هذا العام.

