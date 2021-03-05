جرائم إسرائيل تصل إلى المحكمة الجنائية الدولية

عربيات ودوليات

القدس المحتلة - الوكالات: اثار قرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق ضد اسرائيل بشبهة ارتكاب جرائم حرب، ترحيبا فلسطينيا وحنقا اسرائيلا اميركيا فيما وصفته منظمة العفو الدولية بأنه «اختراق تاريخي».

في المقابل رحبت القيادة الفلسطينية بقرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائم الاحتلال الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.وقال رئيس ادارة الأمم المتحدة في وزارة الخارجية الفلسطينية عمر عوض الله ان «القرار جريء ومتسق مع قواعد القانون والدولي، وان القيادة الفلسطينية ستدعم المحكمة بالأدلة والبيانات المطلوبة لمحاسبة المسؤولين الاسرائيليين».

كما رحبت حركة المقاومة الاسلامية «حماس» بقرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائم الاحتلال الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية. وأكد الناطق باسم الحركة حازم قاسم ان هذه خطوة للأمام على طريق انصاف ضحايا جرائم الحرب الاسرائيلية.

ووصفت منظمة العفو الدولية اعلان المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالاختراق التاريخي. وقال رئيس مركز العدل الدولي بالمنظمة ماثيو كانوك ان «بدء التحقيق انجاز كبير للعدالة بعد عقود من عدم المحاسبة على جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية» وأكد كانوك ان التحقيق يوفر اول فرصة حقيقية لآلاف الضحايا للوصول الى العدالة والتعويضات، كما انه فرصة لوضع حد نهائي لتفشي الافلات من العقاب الذي ادى الى انتهاكات خطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لأكثر من نصف قرن. ودعت منظمة العفو الدولية الحكومات في جميع العالم الى تقديم الدعم السياسي والعملي الكامل للمحكمة الجنائية عندما تبدأ تحقيقاتها.

هاجم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتايناهو القرار بشدة ووصفه بأنه يمثل «جوهر النفاق ومعاداة السامية». وقال نتايناهو ان «اسرائيل تتعرض لهجوم من المحكمة الدولية». وأضاف ان «المحكمة التي اقيمت لضمان عدم تكرار الفظائع التي ارتكبها النازيون ضد اليهود، توجه قراراتها ضد دولة اليهود لكن المحكمة ذاتها لا تقول شيئا بحق ايران وسورية وأنظمة دكتاتورية اخرى تقوم بجرائم حرب حقيقية». وكانت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا اعلنت ان مكتبها سيفتح تحقيقا رسميا في جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية وسيشمل طرفي الصراع، في خطوة انتقدتها اسرائيل واعتبرتها «افلاسا اخلاقيا». وأشارت بنسودا الى ان هذا القرار جاء بعد فحص اولي اجراه مكتبها استمر نحو 5 اعوام وضمن سياق سلطة المحكمة الجنائية على الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة والقدس الشرقية. وشددت على ان اي تحقيق يجريه مكتب الادعاء في المحكمة الدولية سيكون مستقلا وموضوعيا وحياديا.

بدورها اعلنت الولايات المتحدة معارضتها الشديدة لتحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

