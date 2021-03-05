قصر أردوغان يكلف 1.3 مليون دولار يومياً!

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أنقرة - الوكالات: وصفت المعارضة التركية، الرئيس رجب طيب اردوغان بـ «أغلى رئيس في العالم»، قائلة ان مجمع قصره الرئاسي في العاصمة انقرة يكلف البلاد اكثر من 10 ملايين ليرة (1.3 مليون دولار) يومياً.

وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، اكبر احزاب المعارضة انجين التاي، ان اردوغان «أغلى رئيس في العالم»، حيث يكلف دافعي الضرائب ملايين الليرات كل عام.

وأضاف في مؤتمر صحافي بمقر البرلمان، مساء الأربعاء: «هل تعرفون كم هي فقط كلفة افراد الأمن للرئاسة لعام 2020؟، 263.6 مليون ليرة، الدولة وشعبنا ينفقون الأموال لحماية رئيسنا، لا تخف اردوغان، عهد الانقلابات انتهى وبات وراءنا، سنحمي حياتك».

وأوضح التاي: «طائرتان هليكوبتر و110 مركبات ترافق اردوغان على الطريق البالغ طوله 6 كيلومترات بين القصر الرئاسي ومبنى البرلمان كل يوم». وتابع «هل هناك اهدار للمال اكثر من هذا؟ انه على بعد 6 كم فقط، 6 كم فقط، انت موجود بالفعل في عاصمة الجمهورية التركية، 110 مركبات وطائرتان هليكوبتر، ماذا يعني هذا؟ ان رئيسنا مكلف ومكلف».

«السفينة الغارقة»

كما انتقد النائب التركي اردوغان بسبب النفقات الباهظة، قائلاً ان مجمع القصر الرئاسي في منطقة بيشتيب بالعاصمة انقرة يكلف اكثر من 10 ملايين ليرة في اليوم. وأردف «باختصار، تركيا، التي تعرضت للعار امام العالم بمثل هذا المستوى من التضخم ومع مؤشراتها الاقتصادية المنهارة، هي دولة تستخدم اغلى رئيس في العالم».

وشبه التاي تركيا بـ«السفينة الغارقة» بسبب سياسات الحكومة، قائلاً «لا يمكنك انقاذ سفينة غارقة بقصة حقوق الانسان، وأغنية شعبية لطائرة محلية الصنع، ونكتة عن دستور جديد ودبابة محلية الصنع»، في اشارة الى تعهدات اردوغان ووعوده بالقيام باصلاحات في البلاد.

يذكر انه حتى الآن، رفضت الحكومة التركية الكشف عن كلفة بناء القصر الرئاسي والمبلغ الذي تم انفاقه على صيانته، فيما تقول المعارضة ان المجمع الرئاسي الذي انشأه اردوغان اكبر من البيت الأبيض في واشنطن والكرملين في موسكو وحتى قصر فرساي بالقرب من باريس.

وافتتح اردوغان القصر في 30 اغسطس 2014 بعد ان اصبح رئيساً.

لكن في مارس من العام الماضي، اظهر تقرير صادر عن ديوان المحاسبة التركي، انفاق 4.5 ملايين ليرة يومياً في عام 2018 لتغطية نفقات المجمع.

