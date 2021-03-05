إسرائيل تتهم طهران بـ«اعتداء بيئي»

عربيات ودوليات

القدس المحتلة - الوكالات: اتهمت اسرائيل ايران بارتكاب «اعتداء بيئي» بعد تسرب عدة اطنان من القار الى سواحل البحر المتوسط منتصف الشهر الماضي كانت على متن سفينة تقول انها «أبحرت من ايران» وقالت وزيرة البيئة الاسرائيلية غيلا جملائيل خلال مؤتمر صحافي ان «سفينة تقوم بأنشطة قرصنة وترفع العلم الليبي وأبحرت من ايران هي المسؤولة عن هذا الاعتداء البيئي» وأضافت الوزيرة «ايران لاتقوم بأنشطة ارهابية عبر الأسلحة النووية وعبر تجذرها قرب حدودنا، فحسب وانما ايضا من خلال اعتداءات بيئية».وبحسب الوزيرة، اقتربت السفينة من «المنطقة الاقتصادية الخالصة لاسرائيل وتعمدت تلويث» المياه.

