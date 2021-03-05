توفير أسر بديلة لكل الأيتام بحلول 2025

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تسعى مصر الى انهاء الحاجة الى دور رعاية الأيتام بعد اربع اعوام من الآن، وفقا لما ذكرت مسؤولة في وزارة التضامن. وقالت قالت ريم امين، عضوة لجنة الأسر البديلة في وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، ان هدفها الرئيسي هو القضاء على الحاجة لدور الأيتام بحلول عام 2025. وأضافت «الهدف الرئيس لدار الأيتام هو ان تكون نقطة توقف قبل ان ينتقل الطفل الى بيت الرعاية».

وقال المستشار القانوني للوزارة، محمد عمر ان نحو 11600 اسرة اخذت ايتاما منذ يناير 2020 وان هناك 11 ألف يتيم آخرين بحاجة الى بيوت.

وفي النصف الثاني من 2020 ومع بدء تخفيف القيود ذات الصلة بجائحة كورونا تلقت وزارة التضامن الف طلب من اسر ترغب في رعاية ايتام.

وكانت ياسمين الحبال ترغب منذ سنوات في ان تكفل طفلا يتيما لكنها لم تفعل سوى العام الماضي بعد ان خففت الحكومة اللوائح بخصوص من يمكنه ذلك ونظمت حملة لتغيير توجهات الرأي العام، وهو ما مكَنها من ادخال الرضيعة غالية الى بيتها.

فالتبني الرسمي الذي تتبنى بمقتضاه اسرة طفلا وتمنحه اسمها وتجعله وريثا شرعيا لها محرم شرعا في الاسلام لعدم اختلاط الأنساب، كما انه غير معمول به في مصر على الرغم من تشجيع الناس على رعاية الأطفال او كفالتهم. وحالت بعض تلك التعقيدات بين بعض الناس وتبني اطفال، وبدلا من ذلك اختاروا كفالة اطفال ظلوا في دور رعاية الأيتام بشكل كامل.

«يلا كفالة»

ومع ذلك وسعت مصر في يناير 2020 القواعد الخاصة بمن يمكنه تبني طفل لتشمل العازبات فوق سن الثلاثين والمطلقات، وخفضت الحد الأدنى المطلوب للتعليم على امل ان تؤدي زيادة مجموعة الآباء بالتبني المحتملين الى جعل التبني اكثر انتشارا ويحظى بقبول اجتماعي.

وساعدت حملة «يلا كفالة»، التي تشجع عبر وسائل التواصل الاجتماعي على اخذ الأطفال للبيوت والانفاق عليهم، والتي بدأتها امرأة مصرية في احداث تغيير.

ولطالما حلمت ياسمين الحبَال (40 عاما)، وهي غير متزوجة، بأن تكون لديها ابنة وقالت انها واجهت ضغطا اجتماعيا عندما اختارت ان ترعى الطفلة،غالية، البالغ عمرها الآن سبعة اشهر. وقالت: «سألني اصدقائي، كيف سأكون قادرة على مواجهة المجتمع، وماذا لو قال احدهم لك او للطفلة كلام جارح»، لتجيب عليهم بأنها سترد بابلاغ الناس ان آراءهم المتحيزة كانت خطأ، وقالت انها ستخبر غالية انه لا يهم من اين جاءت. وفيما يتعلق بما ستقوله لغالية ايضا، اضافت: «سأخبرها انها صنعت فارقا في حياتي وأن وجودها معي مهم للغاية وسيحدث تأثيرات ايجابية في حياة الكثير من الناس».

وواصلت قولها «أسعد لحظات حياتي عندما تصلني رسائل عبر مواقع التواصل لتؤكد لي انني اصبحت قدوة ايجابية». وفي قصة اخرى، اخفق محمد عبدالله وزوجته، المقيمان في القاهرة، في البداية في انجاب طفل فقررا بدلا من ذلك ان يكفلا يتيما.

وبعد شهور حملت ميرنا، زوجة عبدالله، وأصبحا الآن يربيان ابنهما سليمان مع ابنهما بالكفالة، داود.

وقال عبدالله «الطفلان لديهما اب وأم يحبانهما كثيرا، وأنا احلم فعلا ان نبقى نموذجا لمجتمع سوي باعتبارنا لا نفرق بين طفلينا رغمها انهما لا يحملان نفس الدم».

