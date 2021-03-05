الصين.. تلقيح 560 مليون شخص في 3 أشهر

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: كشفت مصادر صينية عن خطة هائلة لتطعيم 40% من مواطني البلاد بلقاحات مضادة لفيروس «كورونا» بحلول شهر يونيو المقبل وذلك ضمن جهودها لمكافحة الفيروس المسبب لمرض «كوفيد- 19».

وذكرت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» الصينية، امس أن الخطة الصينية تواجه تحديات كبيرة تتمثل في آلية تسمح بالوصول نحو 560 مليون شخص متلقٍّ للتطعيم.

ونشرت الصحيفة مقطع فيديو، قالت إنه يرصد جانبا من حملة التطعيم التي تشهدها الصين، بأحد مراكز التطعيم الكبرى في العاصمة بكين. ولفتت الصحيفة إلى أن طوابير الصينيين تتوافد إلى مركز التطعيم الضخم لأخذ جرعة اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» المستجد، ضمن الحملة المجانية الضخمة التي انطلقت في فبراير الماضي.

وفي اميركا انتقد الرئيس جو بايدن حاكمي ولايتي تكساس ومسيسيبي، بسبب رفعهما القيود المفروضة لوقف تفشي فيروس «كورونا» المستجد، واصفا خطواتهما بـ«تفكير إنسان بدائي».

وفي تعليقات تمثل تصعيدا لافتا في لهجة البيت الأبيض، قال بايدن للصحافيين في المكتب البيضاوي عندما سئل عن إلغاء الولايتين فرض ارتداء الكمامات وكل قيود السعة على الشركات «أعتقد أنه خطأ كبير» وأعرب الرئيس الأميركي عن أمله بـ«أن يكون الجميع قد أدرك الآن أن هذه الكمامات تحدث فرقا»، مشددا على أن الولايات المتحدة «توشك أن تكون قادرة على تغيير طبيعة هذا المرض بشكل جذري بسبب الطريقة التي تمكنا بها من إيصال اللقاحات إلى أذرع الناس» وأعاد بايدن التأكيد على أنه ستكون هناك لقاحات كافية لجميع البالغين الأميركيين بحلول نهاية شهر مايو المقبل، رغم إشارته إلى أنه «لن يتم تطعيم الجميع حتى وقت ما في الصيف».

وكان مسؤولون في قطاع الصحة العامة قد أكدوا في وقت سابق أن الوقت الحالي ليس مناسبا لرفع القيود، لكنهم تجنبوا تسمية ولايات معينة وعلقت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، أيضا على قرار الولايتين وقالت إن «الدولة بأكملها دفعت ثمنا بسبب الزعماء السياسيين الذين تجاهلوا العلم عندما يتعلق الأمر بالجائحة».

