عقيدة أميركية جديدة.. لا إسقاط للأنظمة بالقوة

عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: اعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن إدارة الرئيس جو بايدن لن تشجع الديموقراطية حول العالم «من خلال التدخلات العسكرية أو محاولة الإطاحة بالأنظمة الاستبدادية بالقوة». وأضاف بلينكن في أول خطاب رئيس له بصفته وزيرًا للخارجية الأميركية، «لقد جربنا هذه التكتيكات في الماضي. مهما كانت النوايا الحسنة، إلا أنها لم تنجح. لقد أطلقوا سمعة سيئة على ترويج الديموقراطية وفقدوا ثقة الشعب الأميركي سنفعل الأشياء بشكل مختلف».

وأشار بلينكن إلى تقرير جديد «يبدو واقعيًا» صادر عن منظمة «فريدوم هاوس»، لافتا أنه رصد أن «الاستبداد والقومية آخذان في الازدياد في جميع أنحاء العالم أصبحت الحكومات أقل شفافية وفقدت ثقة الناس. الانتخابات هي على نحو متزايد بؤر التوتر للعنف. الفساد آخذ في الازدياد. وقد أدى الوباء إلى تسريع العديد من هذه الاتجاهات».

وأكد بلينكن أن بلاده ستسعى إلى تجديد الديموقراطية «لأنها مهددة» منوها في الوقت ذاته أن «تآكل الديموقراطية لا يحدث فقط في أماكن أخرى. إنه يحدث أيضًا هنا في الولايات المتحدة... وعلى نطاق أوسع، فإن الأميركيين مستقطبون بشكل متزايد».

وقال وزير الخارجية الأميركي إنه «كما وعد الرئيس، فإن الدبلوماسية - وليس العمل العسكري - ستأتي دائماً أولاً» مُضيفا «الأميركيون قلقون بحق من التدخلات العسكرية الأميركية المطولة في الخارج لقد رأينا كيف أنها تأتي في كثير من الأحيان بكلفة باهظة للغاية، سواء بالنسبة لنا أو للآخرين».

لكنه شدد على أن واشنطن لن تتردد أبدًا في استخدام القوة عندما تكون أرواح الأميركيين ومصالحهم الحيوية على المحك، وضرب مثلا بأمر بايدن بشن غارة جوية الأسبوع الماضي ضد ميليشيات مدعومة من إيران في مواقع على الحدود ما بين العراق وسورية «التي تستهدف القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق». في حين وصف وزير الخارجية الأميركي علاقة بلاده بالصين بأنها «أكبر اختبار جيوسياسي للقرن الحادي والعشرين» رغم اعترافه بوجود «تحديات خطيرة لعدة دول، بما في ذلك روسيا وإيران وكوريا الشمالية. وهناك أزمات خطيرة علينا التعامل معها، بما في ذلك في اليمن وإثيوبيا وبورما». إلا أن بلينكن قال إن «التحدي الذي تمثله الصين مختلف. الصين هي الدولة الوحيدة التي تمتلك القوة الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والتكنولوجية لتحدي النظام الدولي المستقر والمفتوح - كل القواعد والقيم والعلاقات التي تجعل العالم يعمل بالطريقة التي نريدها، لأنه يخدم في النهاية مصالح وتعكس قيم الشعب الأميركي».

وأضاف بلينكن: «ستكون علاقتنا مع الصين تنافسية عندما يجب أن تكون، وستكون تعاونية عندما يكون ذلك ممكنًا، وستكون عدائية عندما يجب أن تكون كذلك. القاسم المشترك هو الحاجة إلى إشراك الصين من موقع القوة».

