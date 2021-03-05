أوروبا تسحب مشروع «إدانة طهران»

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: استبعد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تخفيف العقوبات عن إيران وطالبها بالالتزام الكامل بالاتفاق النووي قبل أن تقوم بلاده بالشيء نفسه، بينما قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن واشنطن تتحمل مسؤولية إضاعة الفرص والوقت، وذلك في وقت سحبت فيه الدول الأوروبية مشروع قرار لإدانة إيران في وكالة الطاقة الذرية.

وفي مقابلة مع قناة «بي بي إس» الأميركية قال بلينكن إن واشنطن كانت واضحة للغاية بضرورة عودة طهران للالتزام الكامل بالاتفاق النووي وإذا فعلت ذلك فإن الولايات المتحدة ستقوم بالشيء نفسه، وسيشمل ذلك تخفيف بعض العقوبات واعتبر بلينكن أن إيران تتحرك في الاتجاه الخطأ باستمرارها في التنصل من القيود المفروضة بموجب الاتفاق النووي.

وأضاف وزير الخارجية الأميركي أن طريق الدبلوماسية لايزال مفتوحا، ودعا إيران للمشاركة في مفاوضات بشأن العودة للاتفاق النووي في إطار مجموعة «5+1».

في المقابل، قال روحاني صباح امس إن على واشنطن أن تدرك أن إضاعة الفرص والوقت لن تكون في صالح الجميع، وهي من سيتحمل مسؤولية العواقب، بحسب تعبيره. وأضاف الرئيس الإيراني أن على إدارة الرئيس جو بايدن العودة للاتفاق النووي أولا إذا كانت جادة في المضي قدما بالمسار الدبلوماسي كما عليها أن تدرك أن إيران لن تقبل أي تغيير في الاتفاق. وحذر روحاني من اتخاذ أي خطوة ضد طهران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدا أن ذلك سيؤثر سلبا على العلاقة مع الوكالة.

في غضون ذلك ذكرت مصادر في بروكسل أن الدول الأوروبية سحبت مشروع قرار يلوم إيران على إيقافها العمل بالبروتوكول الإضافي فيما خص ملفها النووي. وأوضحت المصادر أن مشروع القرار الذي تقدمت به كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا تضمن فقرة توجه اللوم الى طهران وتعرب عن القلق الشديد من إيقافها العمل بالبروتوكول الإضافي وكان من المفترض أن يتم التصويت عليه اليوم.

وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية «IAEA»، امس أن إيران وافقت على توضيح عدد من المسائل العالقة حول برنامجها النووي وذلك بعد مشاورات مكثفة وقال رافاييل غروسي، في مؤتمر صحافي إن «المسائل التي قبلت طهران التعاون حولها تتعلق بجزيئات يورانيوم عثرنا عليها في مواقع غير معلنة» كما أعلن البدء في اجتماعات تقنية في ايران بداية أبريل المقبل، مضيفاً «آمل أن تكون هناك نتائج فنية أو سياسية وسيعود لمجلس محافظي الوكالة لإبلاغه بالتطورات بحلول يونيو. وأشار إلى أن مجلس المحافظين الذي يضم 35 دولة، رحب بهذا الاتفاق، ووصفه بالمشجع. وشدد غروسي على أن الحوار مع إيران سيركز على شكوك تحتاج لتفسيرات منها، موضحا أن التطور مع طهران مهم ولكن لا علاقة له بإعادة عمل المفتشين بشكل كامل.

