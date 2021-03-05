التحالف: اعتراض صاروخ حوثي استهدف جازان

عربيات ودوليات

الرياض- الوكالات: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن امس اعتراض الدفاعات الجوية صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه منطقة جازان في السعودية. كما أشار في بيان إلى أن الميليشيات الإرهابية مستمرة بمحاولاتها استهداف المدنيين والأعيان المدنية. وشدد على اتخاذه الإجراءات العملياتية كافة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني. وقبل ساعات أعلن المتحدث الرسمي باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي، أن القوات المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيات المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين في مدينة خميس مشيط.