8 جرحى في هجوم طعن بالسويد

عربيات ودوليات

ستوكهولم- الوكالات: أصيب 8 أشخاص بجروح بينهم 5 إصاباتهم خطرة في هجوم شنه شاب بسلاح أبيض جنوبي السويد، ولم تكشف الشرطة عن خلفيات ودوافع المهاجم حتى الآن. وقالت السلطات إنها اعتقلت المهاجم، وإنه شاب عشريني أصيب في ساقه برصاص الشرطة أثناء اعتقاله في مدينة فيتلاندا الصغيرة (جنوب) عصرا. وأفاد المستشفى الذي نُقل إليه الجرحى في مدينة جونكوبينغ عاصمة المنطقة بأن 3 من الجرحى حياتهم في خطر وأن إصابة اثنين بالغة، في حين تراوحت جروح الباقين بين الطفيفة والمتوسطة. وأعلنت الشرطة أنها تشتبه في أنه «جريمة إرهابية».