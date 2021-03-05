ميلان نجا من الهزيمة

دوليه

نجا نادي ميلان من خسارة مدوية أمام أودينيزي بركلة جزاء سجلها العاجي فرانك كيسييه في الوقت القاتل ليمنح فريقه التعادل 1-1 أول من امس في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي.

وعلى ملعب سان سيرو، كان أودينيزي في طريقه الى الحاق الخسارة الخامسة بميلان هذا الموسم والثالث في مبارياته الاربع الاخيرة عندما تقدم بهدف البرازيلي رودريغو بيكاو منذ الدقيقة 68، لكن ميلان حصل على ركلة جزاء في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع ترجمها الاختصاصي كيسييه بنجاح.

وبعد فوزه في مباراة في مواجهاته الأربع الأخيرة، رفع ميلان رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط عن إنتر المتصدر الذي يملك فرصة توسيع الفارق الى ست نقاط ، فيما أصبح رصيد أودينيزي 29 نقطة في المركز الحادي عشر. واستعاد روما توازنه بعد خسارته أمام ميلان بالذات 1-2 في الجولة الماضية، بفوزه على فيورنتينا 2-1. وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، إلى أن افتتح ليوناردو سبيناتسولا التسجيل لروما في الدقيقة 58، قبل أن يسجل اللاعب نفسه خطأ في مرماه بعد دقيقتين ليمنح فيورنتينا التعادل (60).

وقبل دقيقتين من نهاية المباراة، منح الغيني أمادو دياوارا روما هدف الفوز (88)، ليرفع رصيده إلى 47 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد فيورنتينا عند 25 نقطة في المركز الرابع عشر. وأكرم أتالانتا وفادة ضيفه كروتوني صاحب المركز الاخير5-1.ورفع أتالانتا رصيده إلى 49 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد كروتوني عند 12 نقطة.

وحصل ساسوولو على ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من مباراته مع ضيفه نابولي ليفرض عليه تعادلاً مثيرا 3-3 بعدما كان في طريقه الى الفوز بركلة جزاء أيضاً اقتنصها في الدقيقة الأخيرة. ورفع نابولي رصيده إلى 44 نقطة في المركز السادس، فيما بقي ساسوولو ثامناً مع 36 نقطة.

وتعادل جنوى مع سمبدوريا 1-1، وفاز فيرونا على بينيفينتو 3-0، وكالياري على بولونيا بهدف وحيد.

