يونايتد وليستر واصلا نزيف النقاط

دوليه

واصل مان يونايتد وليستر سيتي نزيف النقاط بسقوطهما في فخ التعادل امام مضيفيهما كريستال بالاس 0-0 وبيرنلي 1-1 على التوالي أول من أمس في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الانكليزي. وقدم كريستال بالاس وبيرنلي خدمة الى مانشستر سيتي المتصدر والفائز على ولفرهامبتون 4-1 الثلاثاء في افتتاح المرحلة وسمحا له بتوسيع الفارق من 12 الى 14 نقطة عن جاره اللدود قبل دربي المدينة بعد غد. وخيب “الشياطين الحمر” الامال بتعادل ثان على التوالي بعد الاول امام المضيف تشلسي بالنتيجة ذاتها وكرسوا تراجع نتائجهم في الاونة الاخيرة حيث سقطوا في فخ التعادل الرابع في المباريات الخمس الاخيرة وأهدروا ثماني نقاط في سعيهم الى المنافسة على اللقب بعدما كانوا في الصدارة قبل 10 مراحل. وكان كريستال بالاس الطرف الافضل في بداية المباراة لكن دون خطورة، وسرعان ما استلم الضيوف زمام المبادرة والسيطرة وخلقوا فرصا عدة فشلوا في ترجمتها الى اهداف ابرزها تسديدة قوية للصربي نيمانيا ماتيتش من خارج المنطقة ابعدها حارس المرمى الاسباني فيسنتي غوايتا الى ركنية (12)، وأخرى لماركوس راشفورد من داخل المنطقة مرت بجوار القائم الايمن (16)، وثالثة لمايسون غرينوود من حافة المنطقة بجوار القائم الأيمن (22). وواصل مان يونايتد ضغطه في الشوط الثاني وحاول مدربه النروجي اولي غونار سولسكاير تنشيط خطوط فريقه بدفعه بلاعب الوسط الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي والويلزي دانيال جيمس لكن دون خطورة. وواصل ليستر سيتي نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل الايجابي أمام مضيفه بيرنلي 1-1. وكان بيرنلي البادئ بالتسجيل عبر التشيكي ماتاي فيدرا (4)، وأدرك النيجيري كيليتشي إيهياناتشو التعادل لليستر سيتي في الدقيقة 34. وفشل ليستر سيتي في تعويض خسارته على ارضه امام ارسنال 1-3 في المرحلة الماضية، واكتفى بنقطة واحدة رفع بها رصيده الى 50 نقطة. في المقابل، عزز بيرنلي موقعه في المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة. وفي مباراة ثانية، أنعش شيفيلد يونايتد آماله الضئيلة بالبقاء بفوز ثمين على ضيفه أستون فيلا بهدف وحيد سجله ديفيد ماكغولدريك في الدقيقة 30.