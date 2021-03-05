سان جرمان عاد بالفوز من بوردو

دوليه

عاد باريس سان جرمان بفوز ثمين من أرض مضيفه بوردو بهدف نظيف أول من أمس في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الفرنسي. ورفع فريق العاصمة الفرنسية رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثاني خلف ليل الذي حقق فوزاً متأخراً على مرسيليا بهدفين نظيفين ورفع رصيده إلى 62 نقطة في الصدارة.

وسجّل الإسباني بابلو سارابيا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 20 من عمر المباراة. وجاء فوز سان جرمان، الذي يستضيف برشلونة الأربعاء في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال، في غياب أبرز نجومه كيليان مبابي الموقوف والبرازيلي نيمار والأرجنتيني انخل دي ماريا والإيطالي ماركو فيراتي بسبب الإصابة.

وحافظ ليل على فارق النقطتين اللتين تفصلانه عن سان جرمان، معوضا سقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه ستراسبورغ 1-1 الأحد الماضي، ومحققا فوزه الثامن عشر هذا الموسم.

وكان ليل في طريقه الى السقوط في فخ التعادل للمرة الثانية على التوالي والتاسعة هذا الموسم قبل أن ينقذه مهاجمه الكندي الواعد جوناثان دافيد (19 عاما) بتسجيله ثنائية في الدقيقتين 90 والثانية من الوقت بدل الضائع.

واستعاد ليون نغمة الانتصارات عندما عمَّق جراح ضيفه رين بالفوز عليه بهدف دون مقابل.

ويدين ليون بفوزه إلى لاعب وسطه الدولي الجزائري الأصل حسام عوار الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 74 إثر مجهود فردي رائع للقائد الدولي الهولندي ممفيس ديباي.

واستغل أنجيه خسارة رين وانتزع منه المركز التاسع عندما أوقف صحوة مضيفه متز ملحقاً به الخسارة التاسعة هذا الموسم والأولى بعد فوزين متتاليين بتغلبه عليه بهدف وحيد سجله أنجيلو فولجيني في الدقيقة 44 من ركلة جزاء.ورفع انجيه رصيده إلى 39 نقطة بفارق الأهداف خلف مرسيليا.

واستفاد لنس من سقوط متز وانتزع منه المركز الخامس بفوزه الثمين على مضيفه سانت إتيان 3-2. وأوقف ستراسبورغ صحوة موناكو عندما تغلب عليه بهدف وحيد. وتابع نيس صحوته وحقق فوزه الثاني على التوالي عندما تغلب على ضيفه نيم 2-1.

