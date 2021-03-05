هولشتاين واصل مغامرته في كأس ألمانيا

دوليه

واصل هولشتاين كيل من الدرجة الثانية مغامرته في مسابقة كأس ألمانيا وبلغ دور الأربعة للمرة الأولى في تاريخه عندما تغلب على مضيفه روت-فايس إيسن من الدرجة الرابعة 3-0 أول من أمس في الدور ربع النهائي.

وسحل هولشتاين كيل نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله هدفين عبر ألكسندر بييلر (26 من ركلة جزاء) وياني سيرا (28)، قبل أن يعزز جوشوا ميس بالثالث في الدقيقة الاخيرة.

وكانت أفضل نتيجة لهولشتاين كيل في مسابقة الكأس الدور ربع النهائي موسم 2011-2012 عندما خرج على يد بوروسيا دورتموند برباعية نظيفة.

وكان هولشتاين كيل جرد العملاق البافاري بايرن ميونيخ من لقبه عندما تغلب عليه 6-5 بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي 2-2) في الدور الثاني، قبل أن يتخطى عقبة دارمشتادت من الدرجة الثانية بركلات الترجيح 7-6 (الوقتان الأصلي والإضافي 1-1) في ثمن النهائي. ولحق هولشتاين كيل ببوروسيا دورتموند الذي كان أول المتأهلين بفوزه على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 1-0 الثلاثاء في افتتاح الدور ربع النهائي.

وتأجلت مباراة ريغنسبرغ من الدرجة الثانية وفيردر بريمن الى موعد لاحق بسبب الحجر المفروض على لاعبي الأول ومدربه الصربي ميرساد سليم-بيغوفيتش بفيروس كورونا المتحور من السلالة الانكليزية.

