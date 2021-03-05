العربي في اختبار صعب أمام السالمية

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يخوض العربي المتصدر اختبارا صعبا اليوم عندما يستضيف السالمية في ختام الجولة السادسة من الدوري الممتاز والتي تشهد اليوم أيضا لقاءي الفحيحيل مع كاظمة، والساحل مع النصر.

وتصدر الأخضر جدول الترتيب بعد تغلبه على النصر بهدف دون رد في الجولة الماضية ورفع رصيده الى 11 نقطة، بينما حقق السالمية انتصارا صعبا ومتأخرا على الفحيحيل بالنتيجة ذاتها فرفع رصيده الى 6 نقاط في المركز السادس.

ولا شك أن مواجهة اليوم تعتبر اختبارا هاما لمدى جدية العربي في المنافسة على اللقب الغائب عن خزائنه منذ العام 2002، وتحسن أداء الفريق منذ تولى الكرواتي أنتي ميشا مهمة تدريب الفريق حيث لم يذق الأخضر طعم الخسارة حتى الآن.

ومن المتوقع أن يبدأ ميشا مباراة اليوم بالتشكيلة التي خاضت مباراة النصر بالاعتماد على سليمان عبدالغفور في حراسة المرمى وأحمد ابراهيم والسوري أحمد الصالح وعيسى وليد ومحمد فريح في الدفاع وأمامهما الثنائي عبدالله الشمالي والغاني عيسى يعقوبو الى جانب الليبي السنوسي الهادي وبندر السلامة وثنائي المقدمة الفلسطيني عدي الدباغ والسوري علاء الدالي.

في المقابل، يسعى السالمية الى اقتناص نقاط المباراة الثلاثة من أجل الاقتراب من فرق الصدارة بعد البداية المتعثرة وتغيير الجهاز الفني.

وستكون المواجهة فرصة للمدرب الجديد ثامر عناد الذي تولى المهمة خلفا للمقال محمد المشعان، اذ أن الفوز على المتصدر سيمنح الفريق دفعة كبيرة من أجل العودة للمنافسة أما الخسارة فستبقيه في المراكز المتأخرة.

ويملك عناد أسماء مميزة خصوصا في خط المقدمة بوجود البرازيلي باتريك فابيانو وحسين الموسوي صاحب هدف الفوز على الفحيحيل، ومبارك الفنيني وحمد القلاف ورونيرو وأنتونيو مارتينيز ومساعد ندا وأليكس ليما. وكانت مواجهة الفريقين في دوري التصنيف انتهت بفوز السماوي على الأخضر بنتيجة 3-1. وفي المباراة الثانية، يتطلع النصر الى تعويض خسارته في الجولة الماضية وذلك عندما يواجه الساحل على ستاد جابر. وتراجع النصر الى المركز الثالث بعد الخسارة من العربي بعد أن تجمد رصيده عند 10 نقاط، أما الساحل الرابع برصيد 4 نقاط والقادم من خسارة غير مستحقة أمام القادسية في الجولة الماضية.

وستكون المواجهة بين المدربين الوطنيين أحمد عبدالكريم مدرب النصر ومحمد دهيليس مدرب الساحل، وقدم كلاهما عروضا مميزة في المسابقة.

وفي المباراة الثالثة، يلتقي كاظمة السابع برصيد 5 نقاط مع الفحيحيل الثامن الذي يحمل الرصيد ذاته، وهي مباراة مهمة للفريقين لأن الفوز فيها سيمنح المنتصر قفزة للابتعاد عن المراكز المتأخرة. كاظمة قادم من تعادل ثمين مع الكويت في الجولة الماضية، أما الفحيحيل ففرط في فوز أو تعادل على الأقل كان في متناوله في الجولة الماضية وخسر أمام السالمية بهدف متأخر.

