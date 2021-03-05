الكويت كرّر انتصاره على القادسية في «السلة»

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استمر الكويت في صدارة المربع الذهبي لدوري كرة السلة بعد تكرار انتصاره على القادسية 83-72 خلال اللقاء الذي جمعهما أول من أمس على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله ضمن منافسات المرحلة الخامسة من المربع الذهبي والتي شهدت ايضاً فوز كاظمة على الجهراء 85-79.

وارتفع رصيد الكويت الى 10 نقاط، فيما ارتفع رصيد كاظمة الى 7 نقاط، والقادسية الى 6 نقاط، والجهراء الى 5 نقاط. وبغض النظر عن نتائج الجولة الاخيرة التي ستقام الاحد المقبل فان المواجهات في الدور قبل النهائي لن تتغير اذ سيلتقي الكويت المتصدر مع الجهراء الرابع وكاظمة مع القادسية في الدور نصف النهائي بنظام «بلاي اوف» من ثلاث مواجهات على ان يتأهل الفائز بمباراتين الى الدور النهائي الذي سيقام بالنظام ذاته.

وجاءت مباراة القادسية مع الكويت قوية منذ بدايتها على عكس مباريات هذا الموسم التي تفوق بها الأبيض بسهولة اذ تقدم الأصفر في البدايه 8-2 مستفيداً من تسرع لاعبي الكويت الا ان تألق الكسندر الغيص في اختراق دفاع القادسية وعبدالرحمن الهدهود اسفل السلة منح الابيض التعادل 10-10 ليتبادل بعدها الفريقان التقدم حتى انتهى الربع الاول لمصلحة الابيض 21-18 .

ونجح الكويت في تعزيز تفوقه في منتصف الربع الثاني الذي شهد تألقاً واضحاً لحسين الخباز في الاختراق والتسجيل ليتقدم 29-20 الا أن القادسية عاد سريعاً لادراك التعادل 29-29 ومن ثم واصل تقدمه 38-31 بفضل تألق عبدالرحمن السهو قبل ان يقلص الابيض الفارق مع نهاية الربع الثاني الى ثلاث نقاط 37-40.

وواصل عبدالرحمن السهو التألق في الربع الثالث وقاد فريقه مجدداً للتقدم 48-41 من خلال الاختراق والتسجيل من الداخل والخارج لكن سرعان ما عاد الكويت للمباراة عبر تألق تركي حمود في التسجيل من الخارج الى جانب مواصلة حسين الخباز التألق (أحسن مسجل في المباراة بـ 26 نقطة) من خلال الاختراق والمتابعة والتسجيل ليمنح فريقه التقدم مع نهاية الربع الثالث 63-57.

وحافظ الابيض على تقدمه في الربع الرابع من خلال امتلاك بدلاء مميزين وارتفاع معدل اللياقة البدنية لديهم وسط هبوط الجانب البدني للاعبي الاصفر الذين اكتفوا بمحاولات تقليص الفارق لتنتهي المباراة بفوز الكويت 83-72.

