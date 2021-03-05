«الغوص» يوافق على الانضمام للاتحاد الدولي

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وافق مجلس ادارة نادي الغوص والانقاذ خلال اجتماعه مساء أول من أمس برئاسة رئيس مجلس الادارة طلال السرحان على الانضمام للاتحاد الدولي للانقاذ، فيما اتخذ مجلس الادارة خلال اجتماعه عددا من القرارات منها تعيين هنادي الزعابي مديرة للفرق النسائية، بالاضافة الى ذلك العمل مع الهيئة العامة للبيئة بشأن وضع آليه اصدار تراخيص الصيد الرمحي (بنادق الصيد المائية) واحاله الموضوع للمكتب التنفيذي للمتابعة.

وشهد الاجتماع حضور أمين السر محمد الصرعاوي، وأمين السر المساعد محمد الخرافي، وأمين الصندوق محمد الدخيل، وأمين الصندوق المساعد جاسم الباطني، وأعضاء مجلس الادارة جمال الحربي، وعبدالعزيز الصالح، وفواز الهويدي.

الى ذلك، يشارك نادي الغوص والانقاذ ممثلا لدولة الكويت في بطولة فزاع للغوص الحر (الحياري) التي ينظمها ويشرف عليها مركز حمدان بن محمد لاحياء التراث، والتي انطلقت منافساتها في نسختها الـ 15، السبت الماضي وتستمر حتى 6 مارس الحالي.

وقال أمين سر النادي محمد الصرعاوي، ان المشاركة في هذه البطولة جاءت بدعوة من مركز حمدان بن محمد لأحياء التراث، مؤكدا حرص النادي على المشاركة في مثل هذه البطولات المهمة كونها من أهم البطولات التي تشهد مشاركة أبطال ومحترفي رياضة الغوص الحر من مختلف دول العالم. وأضاف ان المنتخب يشارك في البطولة بدعم ورعاية اللجنة الأولمبية الكويتية ممثلة في رئيسها الشيخ فهد ناصر الصباح، والهيئة العامة للرياضة ممثلة في مديرها العام حمود فليطح، مبينا أن المشاركة ستقتصر على عضو النادي والمنتخب الكويتي للغوص الحر حسن الشراح الذي حقق المركز الثاني لفئة الخليجيين في النسخة السابقة.

