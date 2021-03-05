هاردن قاد ميلووكي إلى الفوز على هيوستن

دوليه

عاد جيمس هاردن أول من أمس الى هيوستن للمرة الأولى منذ رحيله الصاخب منتصف يناير الماضي الى صفوف بروكلين نتس وقاد الأخير الى الفوز على فريقه السابق روكتس 132-114 في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين. وفرض هاردن الذي استقبله فريقه السابق بمقطع فيديو لاهم لحظاته معه، نفسه نجما في صفوف نتس بتحقيقه «تريبل دابل» حيث سجل 29 نقطة مع 10 متابعات و14 تمريرة حاسمة. وعزز فيلادلفيا سفنتي سيكسرز صدارته للمنطقة الشرقية عندما ألحق الخسارة الثانية تواليا بيوتا جاز متصدر الدوري والمنطقة الغربية 131-123 بعد التمديد. ويدين فيلادلفيا بفوزه الثاني على التوالي والـ24 في 36 مباراة حتى الان الى نجمه الكاميروني جويل امبيد صاحب 40 نقطة و19 متابعة، بينها ثلاثية ادراك التعادل (118-118) قبل 6,5 ثوان من نهاية الوقت الأصلي. ولم تكن حال لوس أنجليس ليكرز حامل اللقب وثاني المنطقة الغربية افضل من متصدرها ومني بخسارته الثانية تواليا عندما سقط أمام مضيفه ساكرامنتو كينغز 120-123. وخاض ليكرز المباراة في غياب الثلاثي «الملك» ليبرون جيمس وأنطوني ديفيس بسبب الاصابة والاسباني مارك غاسول بسبب البروتوكول الصحي لـ «كوفيد-19». في غيابهم، برز الألماني دينيس شرودر بتسجيله 28 نقطة مع تسع تمريرات حاسمة وكايل كوزما صاحب 25 نقطة و13 متابعة، لكن دون تفادي الخسارة الثالثة عشرة هذا الموسم في 37 مباراة.