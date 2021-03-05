الأهلي يعاقب كهربا

دوليه

فرض الأهلي المصري غرامة مالية على لاعبه محمود كهربا قدرها 200 ألف جنيه مع استبعاده من المباريات لمدة شهر. وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي: قرر الجهاز الفني للأهلي تغريم اللاعب محمود عبد المنعم كهربا 200 ألف جنيه وحرمانه من المشاركة في المباريات لمدة شهر لعدم الالتزام. ولم يوضح الأهلي ما فعله كهربا وذهب البعض الى أن العقوبة بسبب حضور اللاعب حفل زفاف أحد أصدقائه قبل نحو 5 أيام وظهوره في مقاطع فيديو من دون ارتداء كمامة ووسط حشد من الحضور وهو يرقص ممسكا بيده شمروخا مشتعلا. لكن قد تكون تلك الواقعة عاملا مساعدا في اصدارة تلك العقوبة حيث إنها جاءت بسبب أزمة وقع بين كهربا والجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق. وأصبح كهربا بديلا في المباريات الأخيرة للأهلي مع تألق العائد من الاصابة النيجيري جونيور أجاي وكذلك طاهر محمد طاهر وهو ما لم يعجب كهربا. وفي مباراة طلائع الجيش الأخيرة بالدوري لم يبدأ كهربا المباراة وشارك كبديل في آخر ربع ساعة وعقب القاء دخل موسيماني غرفة الملابس وصافح اللاعبين لكن كهربا رفض مصافحته وتحدث معه بطريقة غير لائقة أمام الجميع عن عدم الاعتماد عليه كأساسي. وأبلغ موسيماني الادارة بما حدث لتصدر العقوبة التي تعد قاسية على اللاعب وتؤكد أنه ارتكب خطأ كبيرا جدا خاصة وأن الأهلي مقبل على مباريات مهمة جدا في دوري أبطال أفريقيا والدوري المحلي.

واعتاد كهربا على الأزمات طوال مشواره مع الكرة خاصة في الزمالك الذي لعب له قبل الأهلي ودخل في صدامات عديدة مع مرتضى منصور رئيس النادي وقتها. الى ذلك يدرس الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري استبعاد كهربا من معسكر الفراعنة المقرر انطلاقه خلال شهر مارس الجاري.

وأبدى جهاز المنتخب استياءه من خروج كهربا عن النص في الأهلي وبدأ البدري يفكر جديا في استبعاده من حساباته لأنها ليست الواقعة الأولى. وينطلق معسكر الفراعنة يوم 20 مارس الجاري استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 من الشهر الحالي ضمن الجولتين الخامسة والسادسة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية.

