الزمالك يخطط للتجديد لساسي في تونس

دوليه

كثف الزمالك مفاوضاته مع التونسي فرجاني ساسي نجم الفريق الأول لتجديد عقده الذي ينتهي عقب الموسم الجاري. وأكد حسين السمري عضو اللجنة التنفيذية بالزمالك أن فرجاني ساسي سيظل داخل أسوار النادي. وقال «الملف بين اللاعب وعماد عبد العزيز رئيس الزمالك وأشرف قاسم المشرف على الكرة وعبد الحليم علي مدير الكرة فقط». وأضاف «هناك اصرار على بقاء اللاعب وعلى ساسي أن يرتبط بالنادي هناك تقارب في وجهات النظر».

واصطحب مسؤولو الزمالك عقودا وشيكات موقعة بمقدم التعاقد مع بعثة الفريق المتواجدة حاليا في تونس لمواجهة الترجي غدا في دوري أبطال أفريقيا. ويرغب مسؤولو الزمالك في التفاوض مع ساسي في تونس وبتواجد وكيل أعماله أملا في انهاء هذا الملف وتوقيع فرجاني على العقود الجديدة والحصول على مقدم التعاقد.

