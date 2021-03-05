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تنطلق خلال الفترة من 18 مارس الحالي حتى 3 أبريل المقبل احتفالية «نور الرياض»، وتستمر على مدى 17 يوماً، تتضمن عرضاً لأعمالٍ فنية تفاعلية تعتمد على الإضاءة في مواقع متعددة في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، بمشاركة كبار الفنانين في مجال فنون الإضاءة، ينتمون لأكثر من 20 دولة حول العالم، 40 في المئة منهم من الفنانين السعوديين.

وتعد هذه الاحتفالية أولى فعاليات برنامج «الرياض آرت» أحد مشاريع الرياض الأربعة الكبرى، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في 19 مارس 2019م بهدف تحويل مدينة الرياض إلى معرض فني مفتوح يمزج بين الأصالة والمعاصرة.

وتشتمل احتفالية «نور الرياض» على 60 عملاً فنياً تضم جميع أشكال فنون الضوء، من بينها أعمال تاريخية وهندسية وضوئية، ومنحوتات، وعروض للإضاءة، وعروض تفاعلية، وقطع حركية، وتركيبات وأعمال خارجية، وعدد من أشكال الفن الخفيف، يُتاح لسكان وزوار مدينة الرياض الاستمتاع بها عن قرب في مختلف أرجاء المدينة. (واس)

