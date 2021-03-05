آيسلندا تعرضت لـ17 ألف زلزال في أسبوع!

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تعرضت دولة أوروبية، الأسبوع الماضي فقط، لنحو 17 ألف زلزال صغير، ما يعني أن ثمة كارثة وشيكة أسفل سطح أرض تلك الدولة. وذكرت شبكة «سي إن إن» الأميركية، أن هذه الزلازل الصغيرة ربما تشير إلى احتمال وقوع انفجار بركاني كبير في آيسلندا. ورغم أن آيسلندا، الدولة الجزيرة، معتادة على الزلازل العرضية، إلا أن الأسبوع الماضي لم يكن عاديا أبدا. وطبقا لوحدات الرصد في آيسلندا، فقد هزت أكثر من 17 ألف زلزال منطقة ريكيانيس الجنوبية الغربية خلال الأسبوع الماضي. ووصلت قوة أكبر زلزال إلى 5.6 درجات بمقياس ريختر، في 24 فبراير الماضي، وحدث زلزال آخر أقل شدة بقوة 5.0 في 27 فبراير والأول من مارس. ولم تتسبب الزلازل الكثيفة إلا بأضرار طفيفة حتى الآن، تمثل بشقوق بسيطة في بعض الطرق والصخور. وقال أوور أولافسدوتير ، أحد سكان العاصمة: «لقد عانيت من الزلازل في الماضي، لكن ليس على هذا النحو الكثيف». وأضاف «من غير المعتاد أن تشعر بأن الأرض تهتز لمدة 24 ساعة في اليوم لمدة أسبوع كامل. فهذا يجعلك تشعر بأنك صغير للغاية وبلا قوة أمام الطبيعة».

