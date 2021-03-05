«مايكروسوفت» تتخطى حاجزي الزمان والمكان.. بمنصة «ميش»

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أعلنت شركة مايكروسوفت إطلاق منصة جديدة بتقنية الواقع الافتراضي تمنح المستخدمين إمكانية الحضور في مكان ما رغم الحواجز المكانية والزمانية.

وأطلقت مايكروسوفت ميش Mesh منصة تشاركية بتقنية الواقع المعزز، حيث يمكن للمستخدمين الالتقاء على شكل أفاتار أو صور ثلاثية الأبعاد في الغرفة نفسها، وهي خطوة إضافية نحو مستقبل غير مادي للعمل والأنشطة البشرية الأخرى.

وستتيح المنصة الجديدة تطوير تطبيقات مصممة خصيصا لاستخدامها عبر نظارات الواقع المعزز أو الواقع الافتراضي، وأيضا عبر الشاشات الاعتيادية والهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب.

وباستخدام نظارات الواقع المعزز، يمكن للمستخدمين -على سبيل المثال- رؤية أشياء وصور لأشخاص بأبعاد ثلاثية، في شكل أفاتار، في غرفة المعيشة الخاصة بهم.

وسيكونون قادرين على التحدث مع بعضهم بعضاً كما يحدث أثناء مكالمة الفيديو، وكذلك رؤية حركات المشاركين الآخرين، وذلك بفضل المستشعرات التي تم تزويد الأجهزة بها.

وستقدم ميش الأشخاص في البداية على أنهم صور رمزية افتراضية مأخوذة من شبكة «آلت سبيس في آر» AltspaceVR الاجتماعية، التي استحوذت عليها مايكروسوفت عام 2017.

ولكنها ستدعم في النهاية ما تسميه مايكروسوفت تقنية هولوبورتاشين Holoportation، مما يسمح للأشخاص بالظهور على طبيعتهم في مساحة افتراضية.

