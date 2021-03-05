ميغان ماركل تهاجم «باكنغهام»: يروج الأكاذيب

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اتهمت ميغان ماركل زوجة الأمير هاري قصر باكنغهام «بترسيخ افتراءات» عنها وعن زوجها وقالت إنهما لن يمتنعا عن نشر روايتهما للأحداث.

وأدلت ميغان دوقة ساسكس بهذه التعليقات في برنامج المذيعة الأميركية الشهيرة أوبرا وينفري في مقابلة تناولت أسباب انسحابهما من أدوارهما في العائلة المالكة من المقرر بثها على شاشة التلفزيون الأميركي، الأحد. ونشر مقتطف من المقابلة، الأربعاء، قبل ساعات من إعلان القصر الملكي أنه «في غاية القلق» من تقارير نشرتها صحيفة التايمز جاء فيها أن ميغان تنمرت على مساعدين عملوا معها قبل عامين. وأصدر هاري وميغان بيانا ينفيان فيه أنها تنمرت على أحد.

وسألت وينفري ميغان في المقتطف: «ما رأيك في القصر وهم يسمعونك تروين الحقيقة من وجهة نظرك اليوم؟»

وردت ميغان قائلة: «لا أعلم كيف يمكنهم أن يتوقعوا بعد كل هذا الوقت أن نحتفظ بصمتنا إذا كانت المؤسسة تلعب دورا نشطا في إدامة الافتراءات عنا».

وتستخدم العائلة المالكة لفظ المؤسسة أحيانا لوصف نفسها.

وقد سجلت المقابلة قبل أن تنشر صحيفة التايمز تقريرا ينقل عن مصادر لم يذكرها بالاسم أن أحد مساعدي هاري وميغان رفع شكوى في أكتوبر 2018 زعم فيها أن ميغان دفعت بعض مساعديها للبكاء وأساءت معاملة آخرين استقالوا من أعمالهم.

