الجوعان: إقامة المناسبات الوطنية لإبراز البطولات والتضحيات

أول النهار

تحت رعاية وحضور وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر ، ينظم معهد المرأة للتنمية والسلام احتفالية السلام تحت شعار «ذكرى الوعي» وعنوانها «كويت السلام بقلوب عربية»، والتي تنطلق عبر منصة زووم الأحد المقبل الساعة 7:30 مساء، بمناسبة الأعياد الوطنية وذكرى مرور 30 عاماً على تحرير الكويت من الغزو العراقي الغاشم، بمشاركة نخبة من الشخصيات العربية السياسية والعسكرية والفكرية رفيعة المستوى. في هذا السياق، اكدت رئيسة معهد المرأة للتنمية والسلام المحامية كوثر الجوعان، أن احتفالية السلام تأتي تأكيداً لمسيرتنا واختيارا لنهج وطننا الجنوح نحو السلام وشيوعه، مشيرة إلى أن المعهد درج على الاحتفال بهذه المناسبات الوطنية كل عام تأكيداً للأدوار الوطنية التي قام بها الآباء والأجداد وضحوا من أجلها، فصاغوا أجمل عقد بين الحاكم والمواطن يعزز مكانة الدولة ومكانة المواطن. وقالت الجوعان إنه بمناسبة أعيادنا الوطنية وذكرى تحرير الوطن من الغزو العراقي الغاشم تأتي مظاهر الاحتفال بهذه المناسبات بصور مختلفة ومتنوعة كل عام لإبراز بطولات وتضحيات الشعب الكويتي على المستويين المدني والعسكري لمواجهة طغيان الاحتلال.

وأوضحت الجوعان أنه في هذه العام ونظراً لجائحة كورونا التي لا يزال العالم يشتكي منها ونحن جزء من هذا العالم، والتزاماً بالقرارات الحكومية والإجراءات الصحية، ارتأينا أن يكون احتفالنا بهذه المناسبات الوطنية قائماً ومتجدداً ومتحدياً الظروف الصعبة، فقد قدمنا الفيلم الوطني الذي يحمل عنوان «كويت السلام» وبث على جميع الأجهزة الإعلامية. وأضافت الجوعان أن احتفالية السلام تعكس المدى الكبير من الرسالة التي حملتها ولا تزال تحملها الكويت نحو العالم بأكمله رسالة السلام والإنسانية، مؤكدة أنه سيشارك فيها نخبه من الشخصيات العربية السياسية والعسكرية والفكرية رفيعة المستوى.

