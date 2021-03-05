«القوى العاملة»: تسهيل إجراءات ترحيل نزلاء «مركز الإيواء»

أول النهار

عمدت الهيئة العامة للقوى العاملة، على تسهيل اجراءات العمالة المتواجدة بمركز ايواء العمالة الوافدة من خلال انجاز وإنهاء إجراءات 54 نزيلة من الجنسية الفلبينية استعداداً لعودتهن لبلاده، وذلك من خلال اختصار الاجراءات المتبعة بشأن تسوية اوضاع هذه العمالة. وأكدت المتحدث الرسمي باسم الهيئة مديرة العلاقات العامة أسيل المزيد، التزام الكويت بقانون مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والبروتوكولات والاتفاقيات الدولية المصدّق عليها دوليا، مشيرة إلى إيمان الدولة الراسخ بحقوق العمالة كجزء اساسي من حقوق الانسان وحفظ كرامته. وقالت المزيد، إن مركز إيواء العمالة الوافدة استقبل هذه العمالة من خلال الدخول الشخصي، مؤكدة على الاهتمام والحرص الشديد على حقوق العمال عن طريق تطبيق مبادئ حقوق الإنسان.

