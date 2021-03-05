حظر من 5 - 5

الأولى

فرض مجلس الوزراء حظر التجول الجزئي في البلاد لمدة شهر اعتباراً من يوم بعد غد الاحد وحتى الثامن من ابريل المقبل، وذلك من الساعة الخامسة مساء وحتى الخامسة صباحاً، وذلك ضمن اجراءات مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد وزيادة حالات الاصابة اليومية وكذلك ارتفاع معدلات التفشي الوبائي.

وكلف المجلس في اجتماع استثنائي له امس وزارة الداخلية باتخاذ جميع الاجراءات والتدابير اللازمة لتطبيق الحظر الجزئي في البلاد على ان يعاونهم في ذلك رجال الحرس الوطني.

وسمح مجلس الوزراء خلال فترة حظر التجول الليلي الخروج لاداء فرائض الصلاة في المساجد مشياً على الاقدام، والسماح للصيدليات وأماكن بيع المستلزمات الطبية والجمعيات التعاونية والأسواق الموازية، بمزاولة نشاطها من خلال خدمة التوصيل فقط، كما تم السماح بمزاولة انشطة صيانة التكييف والمصاعد، على ان تتم عملية تنظيم التواجد في المزادات واقتصارها على الشركات والجمعيات التعاونية والاسواق الموازية ومنافذ التسويق الغذائية.

اما خلال فترة السماح بالتجول النهارية منع مجلس الوزراء الدخول للمطاعم والمقاهي والاكتفاء باستلام الطلبات من السيارات او خدمات التوصيل، واقتصار السماح بتسيير سيارات الاجرة بنقل راكبين اثنين فقط مع اغلاق جميع مناطق الجلوس في الاماكن العامة واغلاق الحدائق والمتنزهات العامة.

كما قرر مجلس الوزراء الاستمرار بالعمل بقرار منع دخول البلاد لغير الكويتيين وذلك حتى اشعار اخر.

ولم يمدد مجلس الوزراء لقرار اغلاق الصالونات ومحال الحلاقة والاندية الصحية وعلى اثر ذلك سيسمح لها بمزاولة عملها مجدداً اعتباراً من الاحد المقبل على ان تغلق أبوابها عند الخامسة مساء.

كما ان مجلس الوزراء لم يفرض اي قيود على التسوق في الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية خلال فترة السماح بالتجول النهاري وسمح لارتيادها دون الحصول على موعد مسبق واستخدام الباركود.

العلي: كل الإمكانات لمواجهة تزايد الإصابات

ترأس وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، اجتماعاً، للجنة الدفاع المدني، للوقوف على الاستعداد والجاهزية في ظل تزايد عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا.

وشدد الوزير على أهمية تكريس الإمكانات البشرية والصحية كافة، لمواجهة تزايد عدد الإصابات وللحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين. واستعرض مع أعضاء اللجنة، الاستعدادات والإجراءات الاحترازية المتخذة من جميع جهات الدولة، مطالباً إياها بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة، لمواجهة خطر الإصابة بالفيروس.

تقنين عدم التعرض

علمت النهار أن الجهات الأمنية ستقنن إلى حد كبير منح بطاقات عدم التعرض، ولن يحملها إلا القليلون ممن تستدعي طبيعة أعمالهم التنقل خلال ساعات الحظر.

وقالت مصادر ان الداخلية درست بعناية فائقة الأسماء التي سمح لها سابقاً بالتجوال خلال الحظر، مؤكدة استبعاد أكثرها، والاقتصار على أعداد محدودة جداً هم أولئك الذين لا غنى لهم عن الذهاب إلى أعمالهم الضرورية جداً ثم العودة إلى منازلهم.

معلومات الدليفري جاهزة وكاملة

تواصلت الأجهزة الأمنية خلال الأيام القليلة الماضية مع شركات التغذية والتوصيل، واستقت منها كل البيانات والمعلومات الخاصة بالسائقين، تمهيداً لمنح بعضهم تراخيص عدم تعرض ضماناً لاستمرار واستقرار عملية توصيل الغذاء إلى المستهلكين في منازلهم. وبالفعل أصبح لدى أجهزة الأمن كل المعلومات عن هؤلاء السائقين ومدى الحاجة إليهم.

المدارس تؤوي عمال الجمعيات

تسهيلاً لانتقال موظفي وعمال الجمعيات التعاونية من أماكن عملهم إلى مقار سكنهم علمت النهار ان اتحاد الجمعيات تواصل مع مسؤولي وزارة التربية وطلب منهم تخصيص مدارس قريبة من الأسواق المركزية لتكون سكناً لموظفيها وعمالها. وأبدت الجمعيات رغبتها في أن تكون تلك المدارس غير بعيدة عن الأسواق المركزية وأغلب الفروع، كما حدث خلال الحظر السابق الذي رافق الموجة الأولى من كورونا. الأشغال تواصل فرش الأسفلت وزارة الأشغال لن تدع الحظر يمنعها عن مواصلة إصلاح وتعبيد الطرق، بل سوف تستمر في تلك المهمة وتزيد فيها، مستثمرة خلو الشوارع والطرق من السيارات وسائر وسائل النقل الأخرى.

التطعيمات مستمرة بالرسائل النصية

لن يمنع الحظر خروج المواطنين المسجلين لأخذ التطعيم ضد كورونا أو لأخذ المسحات في المراكز المخصصة، حيث ستقوم الجهات الصحية بتفعيل باركود يمكِّن هؤلاء من المراجعة بعد ان يتلقوا رسائل الكترونية تحدد لهم بدقة موعد ومكان التطعيم أو أخذ المسحة. لا إغلاق للمساجد أعلنت وزارة الأوقاف التنسيق مع الجهات الأمنية للسماح للمصلين بالذهاب إلى المساجد سيراً على الأقدام وذلك خلال فترة الحظر الجزئي لأداء صلوات المغرب والعشاء والفجر.