خطة لتطعيم 1.5 مليون تأمين 3 ملايين جرعة

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علمت النهار أن وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح قدم لمجلس الوزراء خطة عاجلة لتطعيم ما يقارب مليون ونصف مليون مواطن ومقيم وذلك بعد إبلاغه الحكومة نجاح وزارة الصحة بتأمين 3 ملايين جرعة من لقاحات كورونا.

وأشارت المصادر الى ان وزير الصحة طلب إسنادا من الطواقم الصحية العسكرية للمشاركة في مراكز التطعيم، بالإضافة الى السماح للمستشفيات الخاصة باستقبال الراغبين بالتطعيم وذلك على اعتبار ان انجع وسيلة للسيطرة على الوباء تتمثل في التوسع بعملية التطعيم وبصورة أسرع.

الى ذلك أعلنت وزارة الصحة أن الدفعة السابعة من لقاح (فايزر- بيونتيك) المضاد لفيروس كورونا ستصل الى البلاد بداية الأسبوع المقبل.

وقال الوكيل المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية بالوزارة عبدالله البدر حرص الكويت على مواجهة جائحة (كورونا)، مشيرا إلى أن التطعيم مع الالتزام بالاشتراطات الصحية هو السبيل الوحيد لتخفيف مشكلة هذا الوباء الذي تعاني منه جميع دول العالم.

هذا التحرك السريع جاء بعد أن سجلت البلاد أمس رقما قياسيا في الاصابات منذ بدء جائحة كورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة امس تسجيل 1716 إصابة جديدة بالفيروس المستجد في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 196497 حالة في حين تم تسجيل 8 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1105.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله السند لـ (كونا) إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 167 ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 12071.

وأضاف أن عدد المسحات التي تم إجراؤها في الساعات الـ24 الماضية بلغ 11208 مسحات ليبلغ مجموع الفحوصات 1822389 فحصا مشيرا الى أن نسبة الاصابات لعدد المسحات خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 15?31 %.

وكانت وزارة الصحة أعلنت امس شفاء 1125 إصابة في الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع حالات الشفاء 183321.