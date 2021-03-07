ليش إحنا غير؟!

الاخيرة

يفترض أن تضم وزارة الصحة في كل البلدان ومنها الكويت أفضل العقول، ومن ثم يفترض أن يكون الخطأ في قراراتها يقارب الصفر، في بلد «إحنا غير» يحدث العكس من ذلك تماما، فنلحظ كما لا يُحصى من الأخطاء التاريخية الكبرى التي تصدر من وزارة الصحة العتيدة، تماما كمفارقة أن وزارة الأوقاف وعبر السنين كانت الأكثر اشتهاراً بـالتجاوزات المالية...

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فمن إنشاء مستشفى الصباح قبل عقود وجعل منظر البحر الجميل متاحاً للسيارات ومحروماً منه المرضى ثم إنشاء عشرات المستشفيات الكبرى دون أن يسأل أحد من أين ستوفر لها الأطقم الصحية والفنية اللازمة لإدارتها خاصة وان الخدمة الصحية بالكويت مجانية، كما أننا لا نشهد مثل هذا التوسع في بناء المستشفيات الحكومية في الدول المتقدمة الثرية، بل مازالت تعمل من خلال المستشفيات نفسها!

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حتى وصلنا قبل عام إلى جائحة «كورونا» التي أصابت جميع دول العالم، وكان يفترض أن تكون الكويت - بمحدودية مساحتها وقلة عدد سكانها ووفرة ثرواتها- التجربة الأمثل في محاربة الوباء إلا أن الأرقام الدولية التي لا تكذب أظهرت - ورغم كل المعطيات الموجبة سالفة الذكر - إلا أننا حصدنا المراكز الأسوأ حتى إن أحد المؤشرات التي صدرت قبل أيام وضعتنا في المرتبة الـ 80 مما مجموعه 98 الأسوأ في التعامل الصحي مع «كورونا» ولو أضفنا لها التعامل الخطأ مع القطاعات الأخرى الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والرياضية والترفيهية لحصدنا المركز الأخير... دون منافس!

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آخر محطة:

1- يقول درزائيلي أشهر رئيس وزراء بريطاني: «إن السياسي الجيد هو القصَّاب الجيد» أي إذا كان لديك مسؤول يكرر أخطاءه ويفقدك التأييد والشعبية، فعليك أن تبعده سريعاً بيدك لا بيد غيرك، ونُسب لأحد دهاة العرب قوله: «أحب الناس لي من حبب الناس فيّ».

2- في بلد «إحنا غير» يتم العند ويرفُع المخطئ على الأكتاف حتى يغرق ويغرق معه من تمسك به!

