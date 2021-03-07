القيادة السياسية هنأت غانا بعيدها الوطني

أول النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس نانا أكوفو أدو رئيس جمهورية غانا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس نانا أكوفو أدو رئيس جمهورية غانا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده راجيا سموه له دوام الصحة والعافية. كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

